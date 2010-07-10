Участники саммита СНГ положительно оценили его итоги

Участники сегодняшней Ялтинской неформальной встречи глав шести стран Содружества Независимых Государств заявили, что положительно оценивают ее итоги.

Об этом говорится в Совместном заявлении, текст которого размещен на Официальном сайте Президента Украины.

«Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.АЛИЕВ, Президент Республики Армении С.А.САРГСЯН, Президент Республики Беларусь А.Г.ЛУКАШЕНКО, Президент Республики Казахстан Н.А.НАЗАРБАЕВ, Президент РФ Д.А.МЕДВЕДЕВ, Президент Украины В.Ф.ЯНУКОВИЧ, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ С.М.ЛЕБЕДЕВ, главы государств – участников Содружества Независимых Государств, положительно оцениваем итоги неформальной встречи в Украине, в ходе которой были обсуждены вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках СНГ, а также перспективы реализации совместных проектов развития транспортной и туристической инфраструктуры, в том числе на региональном уровне», - отмечается в документе.

«Заявляем, что обеспечение роста уровня жизни граждан и улучшение их благосостояния является важнейшими задачами СНГ в современных условиях, а также считаем активизацию экономического взаимодействия приоритетом деятельности Содружества», - говорится в заявлении.

По словам подписантов документа, «особое внимание было уделено вопросу либерализации торговли между нашими странами». Достигнута договоренность продолжить активную работу над новым Договором о зоне свободной торговли и рассмотреть эту тему на очередном заседании Совета глав государств СНГ.

«Учитывая имеющийся позитивный опыт, с целью обеспечения стабильного развития всех стран Содружества, заявляем о необходимости дальнейшего развития в рамках СНГ программ социально-экономического сотрудничества на долгосрочную перспективу», - отметили авторы заявления.

Они подтвердили намерение активно участвовать в реализации важных инфраструктурных проектов.

«В этом контексте считаем полезным состоявшийся конструктивный обмен мнениями по поводу развития международных транспортных коридоров, а также возможного взаимовыгодного участия в проектах заинтересованных государств Содружества. Отмечаем целесообразность совместной реализации инвестиционных проектов развития, направленных на расширение сети курортно-оздоровительных, лечебных и других объектов стран Содружества», - заявили участники неформальной встречи.

Они подчеркнули целесообразность совместного участия заинтересованных сторон в строительстве и модернизации стадионов, спортивных сооружений и необходимой инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Украине в 2012 году чемпионата Европы по футболу и в России в 2014 году - Зимних Олимпийских Игр в Сочи.

«Приветствуем также проведение чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 году», - отмечается в заявлении.

Участники Ялтинской встречи также заявили о поддержке инициативы проведения в Киеве в апреле 2011 года Международной конференции «Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего», посвященной преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, включая вопрос превращения объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.