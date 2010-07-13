Отказ от госмонополии приведет к незаконному ввозу оружия

Главный координатор гражданской кампании "Форум спасения Киева" Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает, что депутатская законодательная инициатива об отказе от государственной монополии на регулирование оборота оружия в случае её реализации в Украине вызовет активизацию контрабанды пневматического оружия в страну, его незаконную легализацию, а сама доступность оружия обернётся против самого украинского общества.

Такое мнение В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ высказал в комментарии УНИАН, оценивая последствия принятия в первом чтении законопроекта № 2105 "Об обороте оружия невоенного назначения".

"Инициаторы законопроекта сделали мишенью весь украинский народ. Законодательные инициативы оружейных барыг не несут в своей основе заботу о безопасности граждан – причиной всему желание наживы, пусть даже ценой жизней наших соотечественников. Во всем мире идёт борьба против оружия, а у нас царит хаос – как на этом рынке, так и в головах депутатов, голосовавших за принятие законопроекта. Вместо того, чтобы внести полный запрет на продажу "стволов", в Украине пытаются легализовать торговцев смертью", – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его мнению, принятие такого закона стало результатом лоббистской деятельности в пользу "оружейных барыг, вкладывающих оружие в руки малолетних "ковбоев". "Авторы проекта постарались, чтобы право на "ствол" было у всех, кто достиг 18 лет", – считает он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ убеждён, что свободный оборот травматического оружия не приведёт к повышению личной безопасности граждан. "Большинство населения не умеет пользоваться оружием – если его отберут, то оно из средства самообороны превратится в средство нападения. Лучше всего отправить этот законопроект в корзину, не провоцируя всплески насилия, и поставить на пустых дискуссиях точку – чем раньше, тем лучше", – подчеркнул представитель общественной организации.

В качестве аргументации своей позиции В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ привёл результаты исследования криминолога Чикагского университета Франклина ЗИМРИНГА о том, что вероятность убийства при нападениях с пистолетом в несколько раз выше, чем при нападениях с холодным оружием. "Чем более доступно огнестрельное оружие для гражданского населения, тем большее его количество может использоваться в ущерб людям", – процитировал он.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2105 "Об обороте оружия невоенного назначения", внесённый 20 февраля 2008 года народными депутатами Владимиром МОЙСИКОМ (НУ–НС), Василием ГРИЦАКОМ (Партия регионов), Юрием ПРОКОПЧУКОМ и Борисом РУДОВЫМ (оба – БЮТ)). Законопроект поддержали 318 из 422 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, против проголосовал один депутат, ещё один парламентарий воздержался от голосования, а 102 депутата не голосовали. Поддержали законопроект 146 представителей Партии регионов, 115 – БЮТ, 36 – НУ–НС, 19 – Блока Литвина и 2 внефракционных депутата.

Этим законопроектом предлагается ввести новый термин – "оружие самозащиты" и отнести к этой категории пистолеты и револьверы с резиновыми пулями, газовые пистолеты и другие средства самозащиты, снаряжённые веществами слезоточивого и раздражающего действия. В целях защиты также можно использовать охотничьи винтовки и пневматическое оружие.