Николай Шпак: “В Украине 85% сельхозмашин – устарелая техника”

Украинский аграрий чувствует острую нехватку современной сельскохозяйственной техники. Использование морально устаревших машин приводит к падению эффективности производства и значительным потерям урожая. Чтобы изменить ситуацию и, по крайней мере, частично модернизировать технологическую оснастку села, аграриям предлагают, в частности, во время приобретения техники пользоваться финансовым лизингом. Об особенностях применения этого инструмента в интервью УНИАН рассказал председатель правления НАК "Украгролизинг" Николай Шпак.

- Николай Васильевич, какие потенциальные возможности государственной лизинговой компании в экономически трудные для аграриев времена?

В целом, лизинг как таковой - очень выгодный инструмент для аграриев. Сравните, например, с другими видами долговременной аренды. В лизинге и первый взнос меньше, и процент значительно ниже да и система возврата платежей намного более благоприятна для потребителя. Не удивительно, что его так внимательно опекает государство. Можно назвать это нашей национальной особенностью, потому что вряд ли без поддержки государства лизинг смог бы себя в полной мере проявить именно в кризисные времена. При повальной изношенности техники и при этом низкой платежеспособности агропроизводителей только государство может дать надлежащие гарантии. Как, собственно, и производителям сельскохозяйственной техники.

Результаты 12-летней деятельности "Украгролизинга" лишь подтверждают эффективность этого инструмента. Компания освоила почти 2 млрд. грн. бюджетных средств, передав аграриям свыше 20 тыс. единиц техники. Лишь в течение 2002-2009 годов объемы операций увеличились в 4 раза. Лизинговые программы стимулируют аналитически организовывать бизнес-процессы. Кое-кто даже называет лизинг интеллектом аграрной отрасли. Мы еще хорошо помним, как хаотически сначала закупали технику новые украинские владельцы - гребли все, что видели, вспоминая горечь вечных дефицитов. Щедрый на урожай 2008 год тоже посодействовал безумной бессистемной скупке. Однако кризис отрезвил всех очень быстро. Заставил считать каждую копейку, а главное - ставить не на количество, а на качество.

Аналитики определили, что, например, технологическая потребность в зерноуборочных комбайнах в Украине составляет 112 тысяч единиц. В наличии их есть только 45 тысяч. Но упоминавшиеся 112 тысяч машин рассчитывались, учитывая безнадежно устаревшие "Нивы", "Колос" и т.п. раритеты с возможностью намолота 3-5 кг/с. "Изменяйте систему координат"! - подсказывает лизинг. То есть, ориентируйтесь на современные "Акроси" и "Векторы" с пропускной способностью 10 кг/с и больше. Если перечислить технологическую потребность с учетом ставки на высокоэффективную, энергонасыщенную технику и оборудование (а именно к этому стимулирует лизинг), то совсем другую арифметику получим. Ведь важно не количество, а возможности техники. Более эффективные машины превращают наши расчетные 112 тысяч комбайнов сразу на тысяч 40-50.

Подобная ситуация и с тракторами. Подсчитанная технологическая потребность в них - 650 тысяч штук. В хозяйствах есть до 350 тысяч. Украинские аграрии требуют трактора класса 5-7 т. с. с мощностью двигателя свыше 350 л. с. А таких машин в Украине есть лишь около 5 тысяч. Поэтому сельхозпроизводители пользуются хоть старушкой, но мощной импортной техникой. В прошлом году было ввезено почти на 10 млрд. грн. Импорта, из них процентов 70 - секонд-хенд. Новую, но морально устаревшую отечественную технику вчерашнего дня даже самых искренних патриотов брать не заставиш. Лизинг, соответственно, реагирует – в первую очередь направляет деньги тем, кто не ленится обновляться, а поощряет производство техники и оборудование нового поколения. Таким образом, лизинг выполняет функцию государственного стимулятора.

-"Украгролизинг" стал главным распорядителем средств госбюджета, направленных на приобретение техники? Утвердили ли уже механизм распределения денег?

По закону "О Государственном бюджете", были внесены изменения в порядок бюджетного финансирования закупок оборудования для АПК при условии финансового лизинга. Отныне главным распорядителем этих средств является "Украгролизинг". Теперь операции финансового лизинга будут происходить намного оперативнее. Это - сугубо технические изменения. Принципиальная схема не нарушается. Бюджетные средства поступают на наши счета в Госказначействе, откуда и финансируются отечественные заводы-производители сельхозтехники и оборудования. У них НАК закупает продукцию для передачи аграриям в лизинг. Порядок использования средств на операции из финансового лизинга правительство утверждает специальным постановлением. В этом году были внесенные изменения к этому порядку в связи с изменением главного распорядителя. Повторяю, но это не принципиальные, а технические изменения. Четкий помесячный график движения бюджетных средств утвержден соответствующим приказом Министерства финансов. Именно в соответствии с ним до конца 2010 года будут распределяться кредитные средства по лизинговым программам.

- Какой общий бюджет "Украгролизинга" на 2010 год?

В 2010 году на операции НАК "Украгролизинг" предусматривается выделение свыше 353 млн. грн. Мы будем работать со средствами двух бюджетных программ. Первая - "Мероприятия по операциям финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники", которая представляет 55,7 млн. грн. Вторая - "Увеличение уставного фонда НАК "Украгролизинг", это еще 298 млн. грн. Наполняются эти программы из общего (200 млн. грн.) и специального (55,7 млн. грн. и 98 млн. грн.) фондов. Понятно, что фактор увеличения объема уставного фонда очень важен как для "Украгролизинга", так и для инвесторов. Чем он больше, тем больше привлекательность компании. Кроме того, нашей компании будет легче получать кредитные средства в коммерческих и государственных банках.

В прошлом году предусматривалось, что "Украгролизинг" получит из Стабилизационного фонда 393 млн. грн. К сожалению, поступило лишь 100 млн. грн. Но заявок от аграриев было собрано на значительно большую сумму. Об этом пакете заказов от потенциальных лизингополучателей мы сообщили письмом в Кабинет Министров и Министерство финансов. Отметили, в частности, что большинство заявок - на 293 млн. грн. - на сегодня не выполнено. А идет речь же и о конкретных заказах заводам-производителям отечественной техники, которые уже планировали определенные объемы производства с учетом указанных сумм. Эти средства внесены в финансовые планы. Понятно, что такие программы трудно остановить. Поэтому мы ожидаем, что по крайней мере по уже разработанным проектам деньги из Стабфонда таки будут выделены.

-Сколько техники вы планируете передать в лизинг в этом году?

Благодаря тому, что от наших лизингополучателей регулярно поступают средства в виде плановых лизинговых платежей, мы уже смогли поставить с начала года 250 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 42,4 млн. грн. Если детализировать, то аграрии получили: 102 трактора на сумму 18,6 млн. грн., 8 зерноуборочных комбайнов на 7,0 млн. грн., 62 единицы почвообрабатывающей и посевной техники на 4,7 млн. грн. и тому подобное.

В целом же мы планируем на протяжении 2010 года передать агропроизводителям в лизинг 50 комбайнов, 234 трактора, 1596 единиц другой техники и оборудования на сумму 353,7 млн.грн.

- А сколько заказов на технику уже получено?

В нашем портфеле на начало 2010 года было заказов на 19,4 тыс. единиц техники на общую сумму почти 2 млрд. грн. Подобные объемы аграрии стабильно заказывают уже на протяжении нескольких последних лет. Если современные хозяева, которые настроены вести рентабельный успешный бизнес на селе, стоят в очереди к нам за оптимальным набором техники, то мы этим гордимся и лишний раз убеждаемся в целесообразности лизинга.

- "Укагролизинг" намеревается привлечь кредиты русских и канадских банков для закупки комбайнов и строительства зерновых элеваторов. На каком этапе находятся переговоры?

Из приведенных цифр прекрасно видна разница между потребностью в новой технике и реальными суммами, которые государство сегодня способно выделять. Поэтому мы ищем дополнительных путей инвестирования. Выучив предложения, "Украгролизинг" остановился, в частности, на двух инвестиционных проектах. Первый касается приобретения современных зерноуборочных комбайнов и тяжелых широкозахватных тракторов, которых катастрофически недостает в Украине. Идет речь о поставке 1000 русских комбайнов "Акрос" и 300 мощных тракторов под маркой Buhler, но тоже от нашего русского партнера - компании "Ростсельмаш", которая приобрела канадский завод Buhler. В Украине техника подобного класса не производится. Под этот инвестиционный проект привлекаются 290 млн. дол. русского кредита. Цены будут доступными для нашего сельхозпроизводителя, ниже других импортных аналогов.

Относительно зерноэлеваторов, то техническая служба "Украгролизинга" отрабатывает внедрение инвестиционного проекта сооружения 15 элеваторов емкостью хранения 32 тыс. тонн каждый с канадской компанией Вест Интернешенел Лтд. Наши канадские партнеры готовы вложить в это дело 117 млн. канадских долларов. Подготовленный уже и проект постановления КМУ «О привлечении НАК "Украгролизинг" в 2010 году иностранного кредита под государственную гарантию». Сейчас этот документ проходит процесс согласования в государственных органах власти. Благодаря этой программе появится возможность построить комплексы для хранения и доработки 470 тысяч тонн зерна.

- Где планируете строить элеваторы и сколько их будет?

Сейчас проходит мониторинг оптимальных площадок под строительство таких зернокомплексов. Само строительство начнется с тех заказчиков, которые подготовятся быстрее и обеспечат условия проекта. Конкретные поставщики, кредиторы, операторы - весь механизм проекта будет прописан отдельным специальным постановлением Кабинета Министров. Бизнес-план внедрения этого инвестиционного проекта разработан вместе с научными работниками Института аграрной экономики НААН. Собираем заказ на строительство элеваторов. Инвестплан под эту программу в прошлом году уже прошел экспертизу в Минэкономики, получив позитивную оценку. Возможно, он будет еще сейчас уточняться.

- Правительство включило вас в состав Межведомственного экспертного совета по вопросам определения приоритетов в производстве новой с/х техники. Какой технике, по вашему мнению, надо отдавать приоритет?

Предприятия-производители сельскохозяйственной техники, которые становятся партнерами "Украгролизинга", а также цены на их продукцию утверждает специальный Межведомственный экспертный совет (МЭС). Сейчас мы работаем с первыми 32-ма предприятиями. Еще свыше 40 предприятий, оформив необходимые заявки, ожидают следующего заседания совета.

Безусловно, каждый наш лизингополучатель имеет право на свободный выбор объектов лизинга. Наше задание - помочь ему выбрать наиболее оптимальный вариант. Именно поэтому компания пытается постепенно перейти от предоставления в лизинг отдельных однооперационных машин к поставке на условиях финансового лизинга эффективных энергоресурсосберегающих комплексов в составе трактора, посевных агрегатов, зерноуборочных комбайнов, машин для защиты посевов и др. рассчитанных на эффективное внедрение той или другой современной технологии.

- На сколько процентов украинский аграрий обеспечен современной техникой?

О плачевной ситуации свидетельствует статистика. В последние годы количество основных технических средств, которые выбывали из эксплуатации, в 10-20 раз превышала количество приобретенных новых. Из-за этого количество тракторов в сельскохозяйственных предприятиях уменьшились больше, чем на 220 тыс. единиц, зерноуборочных комбайнов - свыше 46 тыс., кормоуборочных комбайнов - почти на 30 тыс., другой сельскохозяйственной техники - на десятки тысяч единиц. Последствия очевидны: нагрузка на один учтенный трактор превысила 100 гектаров поля, на комбайн - 250 гектаров ранних зерновых, а в отдельных регионах свыше 300 гектаров. Вот и имеем ежегодные потери зерна до 5-10 млн. тонн, кроме того, значительное его количество переходит из класса продовольственного в кормовое.

Около 85% парку сельскохозяйственных машин в Украине - это устаревшая техника как физически, так и морально. Она отработала амортизационный срок эксплуатации и нуждается в значительных затратах на поддержание ее в рабочем состоянии. Уровень ее техническую готовность в напряженные периоды работ не превышает 70-75%, что приводит к нарушениям технологических регламентов выращивания сельскохозяйственных культур. Выход один - нужен переход на современную, модернизируемую, энергоэффективную технику.

- Какие, по вашему мнению, основные проблемы отечественного сельского машиностроения?

Отечественное машиностроение для агропромышленного комплекса по своему техническому уровню существенно отстало от достижений мирового научно-технического прогресса. Без привлечения в отрасль новых технологий и оборудования ведущих зарубежных фирм наши машиностроители не в состоянии освоить производство современной техники. Наши машины не адаптированные к современным требованиям выращивания сельхозкульур. Стоимость топлива непрестанно увеличивается, соответственно, сельхозпроизводители стремятся получать максимальную эффективность на выполнении всех агротехнических операций. Только отечественная техника в эти требования никоим образом не вписывается. Большинство новейших орудий невозможно соединить даже с последними моделями украинского трактора. Создается впечатление, что наши конструкторы понятия не имеют, а что же происходит в мире, какие там есть достижение, а тем более, какие перспективные потребности рынка сельхозтехники.

"Украгролизинг" пытается эффективно повлиять на улучшение ситуации с производством конкурентоспособной сельхозтехники в Украине. В частности, пробуем лоббировать изменения в профильные законы. Ведь многое в наше время зависит даже не от денег, а от мудрого политического решения. Мы активно участвовали в обсуждении и внесении изменений и дополнений к закону о поддержке отечественного машиностроения. До сих пор его в плане комплектации запасных частей и комплектующих механизмов для отечественной техники придерживаться пропорций 50 на 50. Но посмотрим: разве сегодня существует двигатель украинского производства, который отвечал бы современным техническим параметрам? А ось? А коробка? Нет. Поэтому, чтобы разворошить отечественное машиностроение, нужно действовать по схемам давно апробированным во всем мире. А именно: использовать комплектацию импортную, аналогов которой нет в Украине, и параллельно развивать свое производство. Можно при этом применять гибкую поэтапную схему: начинать из 10% наших комплектующих, постепенно переходить на 15, 20, 25. Только следить за динамикой производителя. Если он в следующем году не увеличил процент отечественных комплектующих, тогда остановить ему надлежащие льготы, преференции. А если все внедряет планово, то пусть применяет гибкий механизм и в дальнейшем. Все равно же идет речь об отечественном производстве, рабочие места не для кого-нибудь, а для украинских рабочих.

Недавно парламентский Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект закона относительно производства современной конкурентоспособной сельскохозяйственной техники. Будем считать, что дело сдвинули с мертвой точки. И у аграриев появилась надежда на свою недорогую, но эффективную агротехнику.

- Спасибо за беседу.

Разговаривала Мирослава Холявинская (УНИАН)