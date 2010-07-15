Коксохимические предприятия Украины нарастили импорт углей

Коксохимические предприятия Украины за 1 полугодие т.г. нарастили относительно 1 полугодия 2009 г. импорт углей для коксования на 44% -до 4,8 млн. тонн.

Об этом в Днепропетровске на балансовом совещании предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, динамика поставок импортных углей для коксования свидетельствует о реальности выполнения спрогнозированного ранее годового объема импорта углей в объеме 8-8,5 млн. тонн.

Вместе с тем, в июне т.г. в Украину импортировано 875 тыс. тонн коксующихся углей, что на 4,9% меньше объема поставок углей в мае.

В июне импорт кокса составил 18 тыс. тонн. За 1 полугодие 2010 г. этот показатель составил 1, 777 млн. тонн кокса. В 1 полугодии 2009 г. кокс в Украину не импортировался.