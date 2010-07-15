ММК им. Ильича нарастил производство проката на 36%

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам 1-го полугодия 2010 г. произвело 1,822 млн.. тонн готового проката, что на 484 тыс. тонн, или на 36% больше, чем за 1-е полугодие 2009 г.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к Министерству промышленной политики Украины.

По данным источника, в январе-июне т.г. комбинат выплавил 2,275 млн. тонн чугуна, что на 666 тыс. тонн, или на 41% больше по сравнению с результатами за 6 месяцев 2009 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел также 2,684 млн. тонн стали, что на 787 тыс. тонн, или на 41,5%, больше показателя за январь-июнь прошлого года.

По состоянию на 1 июля т.г., меткомбинат произвел 5,391 млн. тонн агломерата, что на 1,789 млн. тонн (на 49,6%) больше, чем за январь-июнь 2009 г.

ММК им. Ильича по итогам 2009 г. сократил производство основных видов продукции относительно 2008 г. на 19,6%-29,2%.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» – одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом производства. Предприятие выпускает стальной лист для судостроения, нефтепроводных, газо- и водопроводных труб, баллонов для сжатых газов. Это единственный в Украине производитель оцинкованного холоднокатаного листа. Продукция комбината экспортируется в более чем 50 стран мира.