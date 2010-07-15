Украина увеличила производство аммиака

Предприятия химической промышленности Украины в январе-июне этого года увеличили производство аммиака на 36,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 2 млн. 46 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне т.г. производство аммиака в Украине увеличилось на 54,1%, по сравнению с июнем 2009 года, – до 325 тыс. тонн. По сравнению с маем 2010 года, производство аммиака уменьшилось на 8,2%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина сократила производство аммиака на 38%, по сравнению с 2008 годом, – до 3,032 млн. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск).