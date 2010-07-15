«Арселор Миттал Кривой Рог» нарастил производство проката

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-июня 2010 г. произвело 2, 62 млн. тонн готового проката, что на 495 тыс. тонн, или на 23,3%, больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к Министерству промышленной политики Украины.

По данным источника, за 1-е полугодие 2010 г. комбинат выплавил 3,072 млн.. тонн стали, что на 778 тыс. тонн, или на 34% больше, чем по результатам за январь-июнь 2009 г.

За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произведено 2,662 млн. тонн чугуна, что на 635 тыс. тонн, или на 31,3%, больше показателя за январь-июнь 2009 г.

К 1 июля 2010 г. меткомбинат произвел 4,756 млн.. тонн агломерата, что на 1,055 млн.. тонн (на 28,5%) больше, чем за 6 месяцев 2009 г.

«Арселор Миттал Кривой Рог» в 2009 г. сократил производство основных видов продукции на 17,2%- 21,6%.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.