Украинские олигархи "лопнут" терпение ВТО?

Уже более двух лет (с 16 мая 2008 года) Украина является членом Всемирной торговой организации. К этой цели мы шли долгих 15 лет, как говорил “великий кормчий” Мао: наш путь извилист, но перспективы светлые. Однако позитивный эффект от вступления в ВТО был нивелирован разразившимся кризисом. Не сложилось увеличить импорт, взамен получили отрицательное сальдо внешней торговли. Но, не успей Украина вступить в организацию до кризиса, его последствия для нашего внешнеторгового баланса могли бы быть несравнимо тяжелее. Сегодня об этом многие забывают, склоняя государство к введению санкций против импортеров в угоду отечественным особо пострадавшим производителям. Речь идет об антидемпинговых и специальных расследованиях, которым и была посвящена недавняя встреча членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) с министром экономики Украины, главой Межведомственной комиссии по международной торговле Василием Цушко. Стороны, конечно, продемонстрировали высокую степень взаимопонимания, на фоне которой особенно резко проступили контуры обсуждаемой проблемы – злоупотребления украинского бизнеса в вопросе инициирования антиимпортных санкций.

Публичная конспирология

С первых минут общения В.Цушко дал понять, что обсуждать конкретные расследования и называть конкретные компании в присутствии журналистов он не намерен. “Если вы ждете, что мы под камерами будем рассматривать каждый конкретный вопрос, то думаю, что это нецелесообразно. Я буду уходить от конкретных ответов, а вы не достигните своих целей”, - сказал министр, обращаясь к юристам, защищающим интересы зарубежных компаний, в отношении которых возбуждены специальные расследования. В то же время, он предложил решать вопросы в режиме рабочей группы. Таким образом, мероприятие в ЕБА в значительной степени стало обменом намеками и недомолвками, которые были понятны лишь посвященным.

Были, правда, и общедоступные высказывания, хотя в большинстве своем они являлись давно известными фактами. “Задача Минэкономики услышать обе стороны специального расследования - как его инициатора, так и того, против кого оно возбуждается. Принимать решение по тому или иному вопросу мы обязаны с учетом обязательств, принятых Украиной при вступлении в ВТО. Конечно, спецрасследования зачастую инициируются высокопоставленными лоббистами, с депутатскими значками. В таком случае, необходима максимальная открытость и публичность”, - отметил В.Цушко.

Кажется, глава Минэкономики противоречит сам себе. С одной стороны, никакой конкретики на камеры, с другой - призывы к публичности. Но что поделаешь, министр - всего лишь член правительства, а окончательные решения по введению ограничений на тот или иной вид импорта практически всегда принимаются на уровне премьер-министра или Президента. Подтверждением тому может служить история с прекращением в Украине антидемпингового расследования в отношении нитрата аммония и фосфатного удобрения российского производства в обмен на допуск на рынок РФ украинской трубной продукции. Этот вопрос обсуждался весной 2010 года премьерами двух стран Николаем Азаровым и Владимиром Путиным. Вот и приходится министру экономики лавировать между высокой политикой, олигархами, требующими защитить их от иностранных конкурентов, и импортерами, намекающими, что будут жаловаться в ВТО.

Украинский бизнес не готов к честной конкуренции?

Существует три типа расследований, возбуждаемых государством с целью защиты своих производителей от недобросовестных импортеров, отметила в ходе своего выступления на круглом столе старший юрист юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры» Наталия Микольская. “Первый – антидемпинговое расследование, когда импортер продает свою продукцию по явно заниженной цене. Второй – компенсационное расследование, когда иностранному производителю в его собственном государстве предоставляются субсидии, что также является нечестной практикой. Третий - специальные расследования, когда речь не идет о каких-то антиконкурентных действиях импортера, а исключительно о резком большом росте объемов импорта определенного товара. Спецрасследования являются мерами чрезвычайными. Мы же сталкиваемся с тем, что компания, интересы которой мы представляем, увеличила объем импорта товара на 12-15% и то только потому, что финансовый кризис пошел на спад”, - пояснила юрист.

Она особо подчеркнула, что в среде украинских юридических компаний, специализирующихся на вопросах внешней торговли, вызывает обеспокоенность тот факт, что в Украине слишком часто возбуждаются специальные расследования, когда рост импорта по конкретной категории товара очень далек от экстраординарного. “Возможно, это связано с тем, что в Украине до сих пор не осознали опасность возбуждения таких расследований. В итоге, государство вводит квоты или же дополнительные пошлины на товар, попавший под расследование, что приводит к ряду негативных последствий - дорожает импортный товар, как следствие, происходит ограничение его потребления. При этом отечественный производитель получает возможность устанавливать неоправданно высокие цены. Если Украина будет игнорировать правила ВТО, необоснованно возбуждая специальные расследования, она рискует получить в ответ аналогичные расследования против наших товаров”, - подчеркнула представитель юрфирмы, обращаясь к министру экономики.

На это В.Цушко в очередной раз привел любимый аргумент украинских бизнесменов - подписывая условия вступления Украины в ВТО, власть не прислушалась к мнению бизнеса. “В результате, для отечественных производителей ВТО стала определенным шоком. Не усвоив до конца правила и методы этой организации, наши производители пытаются защищать себя по старинке. Да, в Украине весьма развита практика лоббизма, но мы будем стараться принимать взвешенные решения. Наша главная цель – соотношение импорта и экспорта в пропорции 50 на 50”, - сказал министр.

Между тем, как отметил УНИАН представитель одного из импортеров, участвовавший в круглом столе, складывается впечатление, что крупные украинские компании категорически не желают приспосабливаться к жизни в условиях честной конкуренции. “Годами они существовали в тепличных условиях, пользуясь покровительством власти, де-факто монополизируя внутриукраинский рынок, а теперь им предлагают принять участие в честном соревновании. Конечно, для них проще пойти по проторенной тропинке – «занести» кому нужно и попросить ввести квоты или дополнительные пошлины в отношении своих конкурентов”, - отметил он.

Украинские монополисты путают след

Монопольное положение некоторых украинских ФПГ на внутреннем рынке, в принципе, ни для кого не секрет. Поскольку доказать во многих случаях эти факты Антимонопольному комитету не удается многие годы, открыто называть ту или иную компанию монополистом решаются очень не многие. Но именно монополисты чаще всего и становятся инициаторами специальных расследований в отношении конкурирующего импорта.

Старший партнер адвокатского объединения «Волков, Козьяков и партнеры» Сергей Козьяков также высказал озабоченность проблемой нарушения антимонопольного законодательства в Украине. «Как Вы относитесь к тому, что предприятие или группа компаний, которые контролируются одним собственником и имеют монопольное положение на внутриукраинском рынке определенного товара, начинают специальное расследование в отношении импорта этого товара?”, - задал он прямой вопрос В.Цушко.

Министр не менее прямо ответил: “Такие действия я расцениваю как дискриминацию украинского потребителя. Мы должны обеспечить потребителю право выбора – это суть рыночной экономики и, вступая в ВТО, мы подписались под этими правилами. Что касается монополизма в отдельных отраслях, то он возник в связи с непрозрачной структурой собственности, которая в Украине встречается весьма часто. В результате, формально не известно, какие предприятия кому принадлежат, и кто лоббирует их интересы. Мы должны придти к прозрачной структуре собственности”.

Как уже было сказано, участники круглого стола приняли правила игры, предложенные министром, и, понимая друг друга, сохраняли интригу для сторонних наблюдателей. Мы тоже не возьмемся гадать, кого имели в виду министр и юрист…

Но С.Козьяков был явно не намерен оставлять министра в покое. “Очень важный момент – это процедура проведения расследований. На первом этапе, когда происходит сбор информации, все понятно, а вот как Межведомственная комиссия по внешней торговле принимает решение, является абсолютной тайной. Такое ощущение, что происходит заседание Коллегии СБУ. Попасть на совещание не возможно, регламент и участники не известны, какие материалы получают члены комиссии, так же неизвестно. Я направлял два запроса относительно своего участия в заседании Межведомственной комиссии в Минэкономики и в Минюст. Я хотел узнать, могу ли я, как адвокат, защищающий интересы своего клиента, против которого возбуждено специальное расследование, присутствовать на заседании комиссии”, - обратился юрист к В.Цушко.

Нужно отдать должное министру, он тут же пригласил С.Козьякова на ближайшее заседание Межведомственной комиссии. В целом, поведение В.Цушко свидетельствовало о его желание доказать всем присутствующим, что «мопед не его». Он давал понять, что отнюдь не горит желанием вставать на защиту наших монополистов и апологетов государственного протекционизма, при этом не в его власти вывести их на чистую воду…

Последствия спецрасследований - мнимые и реальные

Одним из важнейших аргументов инициаторов специальных и антидемпинговых расследований всегда была забота о рядовом украинце. Нас пытаются убедить в том, что засилье импортных товаров приведет к закрытию отечественных предприятий, а значит к росту безработицы. И это говорят те, кто вместо того, чтобы инвестировать в обновление производственных мощностей и технологий времен СССР, исправно выплачивают дивиденды самим себе. Для них проще признать, что импортный товар дешевле и качественнее отечественного и требовать помощи государства, чем бороться за повышение конкурентоспособности своей продукции.

Как отметил С.Козьяков, после ограничения импорта одного из товаров, антидемпинговое расследование по которому было проведено весной текущего года, цены на него поднялись в Украине на 18%. «И это при том, что товар является социально важным для населения с небольшими доходами», - сказал юрист.

“Я хотел бы обратить внимание на то, что инициатор одного из последних специальных расследований является одновременно и крупнейшим экспортером, примерно 70% его продукции экспортируется. Мы можем только представить, какие последствия возможны в случае введения Украиной квотирования или повышения пошлин на товар, который поставляет этим производителем на экспорт. Может, инициатор специального расследования этого просто не понимает”, - отметил юрист.

Неужели наши олигархи действительно не понимают, что их зарубежные конкуренты вполне могут посоветовать своим правительствам применить ответные ограничительные меры против украинской продукции. Но если это так, то впору заподозрить родных бизнесменов в легкой форме слабоумия. Скорее всего, они все прекрасно просчитали и пришли к выводу, что от встречных санкций вреда им будет меньше, чем от потери контроля над внутренним рынком. Либо наш товар никому за рубежом и даром не нужен, либо ситуация на мировом рынке такова, что тот или иной украинский производитель не боится остаться без заказов.

В заключение несколько слов о справедливости украинских властей по отношению к зарубежным компаниям, работающим в Украине не в качестве импортеров, а располагающим на нашей территории производственными мощностями. Казалось бы, все должно быть нормально, ведь заявляло же правительство, что одна из его основных задач - привлечение инвестиций в экономику. Но и тут есть одна старая, но от того не менее неразрешимая проблема – возврат НДС предприятиям–экспортерам. За последние годы представители зарубежных компаний, работающих в Украине, бессчетное количество раз заявляли о том, что они в списке претендентов на возврат НДС всегда на последних местах. Одна из причин в том, что отечественный производитель знает: «безоткатный» возврат НДС - дело крайне хлопотное, а вот иностранцы как-то не привыкли к таким раскладам. Но это касается в основном мелких и средних производителей, тогда как гиганты мировой индустрии все же могли бы рассчитывать на прозрачные условия работы с государством. Однако и тут справедливостью не пахнет.

“В вопросе возврата НДС крайне важен одинаковый подход ко всем. Сегодня же мы видим, что одним компаниям НДС возмещается на 100%, а другим, работающим в той же отрасли и в рамках закона, НДС не возвращается вообще”, - отметил главный советник «АрселорМиттал Кривой Рог» по вопросам взаимоотношений с правительством Владимир Ткаченко.

Вот что заявил по этому поводу министр экономики: “Этими вопросами должна заниматься не та компания, которой задолжали НДС, а то еще наедут на вас. Пусть за эту проблему возьмется какая-нибудь юридическая компания. Юристы подготовят информацию для Кабмина о том, что кому-то НДС возвращают полностью, а кому-то нет, пусть эта информация будет опубликована. У нас есть боязнь: я лучше промолчу, может, мне в этом месяце компенсируют НДС. Я за открытый подход к бизнесу – взял на себя обязательства платить налоги, платишь, значит и государство должно выполнять свои обязательства”.

Таким образом, основной вывод, который можно сделать по результатам круглого стола с участием министра экономики, сводится к тому, что власть опасается вступать в открытый конфликт с отечественными олигархами. Импортерам и зарубежным инвесторам советуют больше работать с юристами и публиковать результаты их исследований в СМИ. Видимо, таким образом в Кабмине надеются снять с себя ответственность за непринятие тех решений, которые им навязывает крупный капитал. Но это явно пораженческая позиция, которая ни к чему хорошему не приведет…

Антон Лосев (УНИАН)