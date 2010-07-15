В Украине рост промпроизводства в июне к июню-2009 составил 8,9%

В Украине рост промышленного производства в июне текущего года против июня 2009 года составил 8,9%, в январе-июне 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 12%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в июне т.г. по сравнению с маем спад промпроизводства составил 0,5%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в июне т.г. против июня 2009 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 9% (к маю т.г. – падение 0,9%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 17,1% (к маю т.г. – падение 4,1%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 2,7% (к маю т.г. – спад 1,6%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в июне т.г. по сравнению с июнем 2009 года составил 10,2% (к маю т.г. – спад 0,4%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 0,4% (к маю т.г. – рост 2,7%).

В легкой промышленности в июне т.г. к июню 2009 года зафиксирован рост объемов производства на уровне 10,6% (к маю т.г. – рост 20,2%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 12,2% (к маю т.г. – рост 25,6%), в производстве кожи и изделий из нее – рост 3,9% (к маю т.г. – рост 0,1%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в июне т.г. против июня 2009 года составил 9,8% (к маю т.г. – рост 6,7%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 7,8% (к маю т.г. – 9,6%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован спад 18,1% (к маю т.г. – спад 10,1%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 14,6% (к маю т.г. – рост 0,7%), в том числе в химическом производстве – 15,3% (к маю т.г. – спад 4,1%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – рост 12,7% (к маю т.г. – рост 13,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 14,3% (к маю т.г. – рост 3,4%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в июне т.г. по сравнению с июнем 2009 года рост производства составил 6,7% (к маю т.г. – спад 11%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 35,4% (к маю т.г. – рост 7,6%), в частности, в производстве машин и оборудования – 23,3% (к маю т.г. – рост 9,5%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 5,6% (к маю т.г. – рост 11,1%), в производстве транспортного оборудования – 86,1% (к маю т.г. – рост 3,9%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,2% (к маю т.г. – рост 2,9%).

Справка УНИАН. Спад промпроизводства в Украине в первом полугодии 2009 года против аналогичного периода 2008 года составил 31%.

Рост промпроизводства в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года составил 7,4%, в январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года спад промпроизводства составил 21,9%.