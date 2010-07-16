Королевская: падение производства – серьезный сигнал

Сокращение промышленного производства одновременно с резким падением цен на промышленную продукцию – это очень серьезный сигнал, демонстрирующий негативные тенденции в экономике, в которой не проводятся структурные реформы.

Об этом заявила в четверг на брифинге председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если в первом квартале промышленность демонстрировала рост, то во втором квартале наблюдается спад: на 1,8% – в апреле, на 0,6% – в мае и на 0,5% – в июне.

“Отсутствие реакции представителей правительства на падение промпроизводства, которые три месяца наблюдают за этой негативной тенденцией, уже осенью приведет к массовому закрытию предприятий и новой волне экономического кризиса”, – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, комментируя отмену льгот для химиков и металлургов, председатель парламентского комитета отметила, что такое решение следовало принимать еще в начале года, когда эти отрасли демонстрировали положительную динамику. “Сейчас же правительство отменило льготы в самый неподходящий момент – на фоне падения объемов производства, негативных тенденций на внешних рынках и отсутствия спроса на внутреннем. При этом отмена льгот не компенсировалась предоставлением стимулов для модернизации предприятий”, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины не продлил на третий квартал 2010 года действуе постановления №289 от 24 марта 2010 года об антикризисных преференциях для предприятий горно-металлургического комплекса по тарифам на грузоперевозку и энергоносители.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, в Украине рост промышленного производства в июне этого года против июня 2009 года составлял 8,9%, в январе-июне 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 12%. В то же время в июне 2010 года, по сравнению с маем с.г., спад промпроизводства составил 0,5%.