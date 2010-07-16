Эксперт: темпы роста производства могут в Украине снизиться до 8%

Темпы роста промышленного производства в Украине к концу 2010 года могут снизиться до 8%, считает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

«Темпы роста промышленного производства в Украине к концу 2010 года могут сократиться до 8% ввиду повышающейся базы сравнения, снижения темпов роста производства в машиностроении, металлургии, химии и нефтехимии на фоне замедления мировой экономики во втором полугодии», - отметил Н.ИВЧЕНКО.

По данным центра FOREX CLUB в Украине, в июне в первую очередь замедлилось производство в тех секторах, которые ориентированы на экспорт. Темпы роста в химической и нефтехимической отрасли снизились с 22,9% до 21,4%, в металлургии – с 21,7% до 19,1%. «Такая ситуация в данных секторах объясняется сокращением спроса на фоне возможного замедления мировой экономики, а, в частности, экономики США и Китая. Цены на металлопродукцию на мировых рынках с начала года остаются минимальными. Итоговый годовой темп роста производства в химии и нефтехимии может составить 15,4%, в металлургии – 14%», - считают в FOREX CLUB в Украине.

По мнению экспертов центра, производство в секторе машиностроения в январе-июне т.г. выросло с 29% до 30,1%, в основном, за счет заказов на автобусы и троллейбусы для Евро-2012, на сельскохозяйственную технику для полевых работ и уборки урожая. Однако темпы роста в данной отрасли к концу года также будут снижаться с учетом повышающейся базы сравнения. Рост производства в машиностроении по итогам 2010 года может составить 23%.

Эксперты FOREX CLUB в Украине считают, что в большинстве отраслей промышленности Украины, ориентированных на внутренний рынок, а именно, в легкой промышленности, добывающей, пищевой и целлюлозно-бумажном производстве, в июне зафиксирован рост темпов восстановления. Это связано с постепенным увеличением доходов населения (индекс реальной заработной платы с января по май вырос на 7,2%), с ростом объемов организованной розничной торговли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в некоторых секторах, ориентированных на внутренний рынок, наблюдается замедление. Темпы роста в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в июне в годовом выражении снизились с 13,3% до 12,5% на фоне сокращения спроса на электроэнергию, в производстве кокса и продукции нефтепереработки – с 5% до 1,1% из-за уменьшения поставок импортного сырья и простоя в прошлом месяце Лисичанского НПЗ.