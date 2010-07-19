Китай впервые стал мировым лидером судостроения, обогнав по трем главным показателям Корею Впервые Китай по итогам полугодия опередил Корею по главным трем показателям судостроения – количеству новых заказов, суммарному портфелю заказов и количеству построенных и сданных заказчикам судов, сообщает «Морской бюллетень». Корея, в свою очередь, впервые превзошла по этим показателям бывшего лидера мирового судостроения, Японию, семь лет назад.

Китай построил в этом году судов суммарным тоннажем в компенсированных брутто-тоннах кбт 8014148, Корея – 7470889.

Впервые Китай обошел Корею по этому полугодичному показателю и собирается обойти по результатам года. Китай получил заказов на 5,02 миллиона кбт (41,2% от всех мировых заказов), Корея – 4,62 миллиона кбт (38%). На конец июня портфель заказов Китая составлял 53307252 кбт, против 49251753 кбт Кореи. Китай собирался обогнать Корею в судостроении к 2015 году, но сделал это на пять лет раньше, передает «Газета.Ru»