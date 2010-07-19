Китай впервые стал мировым лидером судостроения
Обогнав Корею
Китай впервые стал мировым лидером судостроения, обогнав по трем главным показателям Корею Впервые Китай по итогам полугодия опередил Корею по главным трем показателям судостроения – количеству новых заказов, суммарному портфелю заказов и количеству построенных и сданных заказчикам судов, сообщает «Морской бюллетень». Корея, в свою очередь, впервые превзошла по этим показателям бывшего лидера мирового судостроения, Японию, семь лет назад.
Китай построил в этом году судов суммарным тоннажем в компенсированных брутто-тоннах кбт 8014148, Корея – 7470889.
Впервые Китай обошел Корею по этому полугодичному показателю и собирается обойти по результатам года. Китай получил заказов на 5,02 миллиона кбт (41,2% от всех мировых заказов), Корея – 4,62 миллиона кбт (38%). На конец июня портфель заказов Китая составлял 53307252 кбт, против 49251753 кбт Кореи. Китай собирался обогнать Корею в судостроении к 2015 году, но сделал это на пять лет раньше, передает «Газета.Ru»