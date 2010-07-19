Глава НС "FSO" обвинил профсоюзы в срыве переговоров c «УкрАвто»

Председатель наблюдательного совета Варшавской автофабрики (FSO) Александр КОЗИС обвинил профсоюзы в срыве переговоров c корпорацией «УкрАвто» о создании в 2008 году совместной компании с General Motors.

Об этом сказано в письме председателя набсовета FSO к профсоюзам предприятия, текстом которого располагает УНИАН.

«Одной из главных причин отказа от создания СП стратегического партнера было также безответственное поведение профсоюзов», – сказано в письме.

А.КОЗИС также отметил, что «УкрАвто» в 2005 году спасла Варшавскую фабрику от банкротства и, согласно приватизационным обязательствам, в 2007 году начала производство новой модели автомобиля, что позволило фабрике в 2005-2008 годах увеличить производство в четыре раза.

Согласно письму, «УкрАвто» инвестировала в фабрику около 30 млн. долл. (по текущему курсу 3,1 зл./долл.), а также обеспечивала завод необходимыми оборотными средствами.

Представители профсоюзов Варшавской автофабрики возмущены таким обвинением и намерены инициировать судебное разбирательство против собственника завода – украинской корпорации «УкрАвто».

По словам главы профсоюза «Солидарность» Франчицека ПЬОТРОВСКОГО, что больше всего в ответе, который ранее должен был написать собственник «УкрАвто» Тариэль ВАСАДЗЕ, работников возмутило обвинение в срыве переговоров с General Motors.

«Это очень серьезное обвинение... Мы планируем консультации с серьезной юридической фирмой, чтобы подать в суд за такое отношение к работникам», – сказал он.

Ф.ПЬОТРОВСКИЙ, который возглавляет один из четырех профсоюзов предприятия, высказал мнение, что переданный работникам ответ был написан не представителями «УкрАвто», а правлением фабрики. При этом он добавил, что это не его личное мнение, а всех представителей работников.

Глава одного из профсоюзов также сообщил, что работников предприятия поддержали представители самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость», которые пообещали следить за развитием событий.

Ф.ПЬОТРОВСКИЙ также сообщил, что Т.ВАСАДЗЕ, который 9 июля должен был лично обсудить с работниками вопрос снижения зарплат, не сделал этого. По его данным, глава правления польского автозавода Януш ВОЗНЯК объяснил это затянувшимися переговорами с потенциальными инвесторами в Варшаве, из-за которых Т.ВАСАДЗЕ не осталось времени на разговоры с представителями профсоюзов. Я.ВОЗНЯК пообещал, что Т.ВАСАДЗЕ ответит письменно на петицию работников.

Как сообщал УНИАН, корпорация «УкрАвто» с июля т.г. решила снизить на 20% зарплату тем сотрудникам Варшавской автофабрики, которые согласятся на это, и на 24-27% – тем, кто не согласятся.

30 июня т.г. профсоюзы FSO передали петицию собственнику компании Т.ВАСАДЗЕ с требованием отказаться от снижения зарплат и раскрыть правдивые намерения «УкрАвто» относительно будущего Варшавской автофабрики.

Напомним, ранее польские СМИ написали о планируемой продаже FSO китайскому Сhery, который якобы заинтересовался производством на польском заводе модели QQ. Представители FSO никак не прокомментировали эту информацию.

Справка УНИАН. В 2005 году FSO оказалась на грани банкротства, от которого завод спасла корпорация «УкрАвто», выкупившая ее долги перед банками и инвестировавшая в развитие предприятия, которое поставляло украинскому концерну машинокомплекты Daewoo Lanos.

«УкрАвто» через свою компанию «АвтоЗАЗ» купил 19,9% акций завода за символические 100 злотых (около 30 долл.) и получил от польского правительства право управлять остальными акциями предприятия.

В 2008 году FSO, мощности которого позволяют ежегодно производить 225 тыс. машин, за счет производства 150 тыс. машин заняла третье место на польском рынке автопроизводителей с примерно 15-процентной долей рынка.