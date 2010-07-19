СБУ взялась за должностных лиц завода им.Малышева

Служба безопасности Украины в Харьковской области расследует уголовное дело по факту растраты должностными лицами ГП «Завод имени Малышева» государственного имущества на сумму свыше 5,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, отметив, что соответствующее дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах), было возбуждено следственным отделом Харьковского управления СБУ 13 июля 2009 года.

В ходе следствия было установлено, что в 2005 году должностные лица указанного государственного предприятия вопреки требованиям действующего законодательства вывели здание центральной заводской лаборатории из состава целостного имущественного комплекса ГП «ЗиМ» и в дальнейшем несколько раз передавали его банковскому учреждению в качестве залога для получения ряда кредитов. Однако исключать здание лаборатории из состава целостного имущественного комплекса предприятия не разрешалось, поскольку это здание вместе с уникальным оборудованием непосредственно задействовано в производственном и технологическом процессе предприятия, подчеркнули в СБУ.

В связи с тем, что до окончания обусловленного кредитным соглашением срока государственное предприятие не выполнило свои обязательства, банковское учреждение в 2007 году в судебном порядке обратило взыскание на здание центральной заводской лаборатории и в 2008 году реализовало его посторонней коммерческой структуре.

На сегодня государственное предприятие не имеет возможности переместить лабораторное оборудование в другие помещения, и вынуждено платить коммерческой структуре арендную плату за пользование этим зданием. На данный момент государственным предприятием в пользу коммерческой структуры перечислены арендные платежи на сумму более 6 млн. грн.

В ходе досудебного следствия проводятся допросы свидетелей, судебно-криминалистические экспертизы и другие следственные действия, направленные на выявление лиц, причастных к совершению преступления, отметили в пресс-центре СБУ.