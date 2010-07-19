Долг по НДС перед «СКФ Украина» - свыше 31 млн. грн.

ОАО «СКФ Украина» (г. Луцк, ранее Луцкий подшипниковый завод, подразделение шведской компании SKF) заявляет, что невозмещение компании НДС может привести к невыполнению договоров на поставку подшипников ведущим мировым автопроизводителям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации работодателей Украины.

В сообщении отмечается, что просроченный долг по НДС для «СКФ Украина» составляет свыше 31 млн. грн., а общая задолженность по экспортному НДС этому предприятию достигла 50,4 млн. грн., что в 1,5 раза превышает объем месячной реализации. С ноября 2009 года завод не получил ни одной гривни возмещения.

При этом отмечено, что «СКФ Украина» согласилось на погашение просроченной задолженности по состоянию на 1 мая в сумме 19,6 млн. грн. облигациями внутреннего государственного займа, но пока еще нет ясности, когда эти облигации можно будет получить на счет.

«Такое состояние дел угрожает невыполнением международных договоров, в том числе, с такими гигантами автомобильной отрасли, как MAN, Volvo, Scania, Daimler, ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ», - отмечено в сообщении.

Также отмечается, что Федерация работодателей Украины обращается к Президенту Украины и премьер-министру Украины с просьбой принять безотлагательные меры относительно улучшения ситуации с возмещением НДС, определить четкие сроки выпуска НДС-облигаций, обеспечить своевременное возмещение текущего НДС и обеспечить прием деклараций по НДС, внести изменения в Государственный бюджет относительно увеличения общей суммы возмещения и срочно возобновить обращение налоговых векселей при растаможивании оборудования, материалов и сырья.

Справка УНИАН. ОАО «СКФ Украина» (г. Луцк, ранее Луцкий подшипниковый завод) - единственный в Украине производитель роликовых конических и карданных (игольчастых) подшипников.

SKF - международная промышленная группа, мировой лидер в отрасли производства подшипников. Компания представлена более чем в 130 странах. Была основана в 1907 г. в Швеции. Сегодня производственные мощности SKF насчитывают более 80 заводов, которые расположены по всему миру.