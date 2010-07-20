В Фарнборо презентован лазер, который может сбивать самолеты

На авиасалоне в английском Фарнборо представлен лазер, который может сбивать самолеты своим мощным лучом. Как передает ВВС, с его помощью в мае над водами США в порядке секретных испытаний были ликвидированы несколько беспилотных летательных аппаратов /БЛА/ на отдалении свыше 3 км.

Относительно компактный полупроводниковый лазер на стекловолокне разработан американским оборонным подрядчиком Raytheon Missile Systems и ВМС США.