Рост индекса производства базовых отраслей замедлился

В июне т.г. зафиксировано снижение экономической активности – рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в июне замедлился до 5,8% в годовом исчислении, по сравнению с показателем за май на уровне 9,5%. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, по итогам января-июня рост ИПБО составлял 8,3%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (8,7% за январь-май).

В Нацбанке отмечают, что низкий внешний спрос в условиях избыточных запасов продукции выступал основной причиной замедления экономической активности. Так, снижение цен на сталь на мировых рынках вызвало существенное замедление производства в металлургии (6,7% в годовом измерении в июне по сравнению с 21,2% в мае) и, в свою очередь, в добывающей промышленности (5% и 10,3% соответственно).

С другой стороны, благодаря улучшению ожиданий населения постепенное восстановление потребительского спроса способствовало развитию отраслей, направленных на обеспечение внутреннего рынка. Так, оборот розничной торговли в июне увеличился на 7,7% в годовом измерении, производство пищевой промышленности - на 0,4%, легкой - на 10,6%

Таким образом, существенное негативное влияние внешнеэкономической конъюнктуры в июне частично было нивелировано ростом внутреннего частного потребления. Благодаря показателям вышеупомянутых отраслей, объем промышленного производства замедлился значительно меньше, чем объем производства экспортоориентированных отраслей - до 8,9% в годовом измерении в июне (12,7% в мае).

Также НБУ отмечает, что в июне продолжилось незначительное восстановление строительной активности. Все еще наблюдается снижение объемов работ (-19,3% за 6 месяцев, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), однако третий месяц подряд происходит его замедление. Улучшение динамики отрасли обусловлено, прежде всего, ростом объемов работ по развитию инфраструктуры, в том числе, в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Государственный комитет статистики Украины публикует поквартальную информацию о росте валового внутреннего продукта (ВВП).