Прости оружие - Кабмин вернул Президенту контроль над спецэкспортом

Госпредприятие «Внешнеторговая фирма «ТАСКО-экспорт» будет преобразовано в дочернее предприятие госкомпании «Укрспецэкспорт». Соответствующим распоряжением Кабмина (от 14 июля) поставлена точка в 3-летней борьбе правительства и Секретариата Президента (ныне Администрация Президента) за контроль над экспортом украинских вооружений и военной техники (ВВТ). Дело в том, что “Укрспецэкспорт” всегда контролировался главой государства, а “ТАСКО-экспорт” находилась в ведении Кабмина. Позитивная на первый взгляд новость имеет, так сказать, двойное дно. Не зря упомянут именно Секретариат Президента, а не его преемница - АП, так как последняя не участвовала в споре за исключительное право торговать оружием. Вот Секретариату Виктора Ющенко действительно приходилось туго – в 2007 году, наделяя «ТАСКО-экспорт» расширенными полномочиями спецпоставщика, тогдашний Кабмин Виктора Януковича вознамерился лишить «Укрспецэкспорт», а с ним и президента, монополии в этой сфере. Теперь же именно правительство инициировало передачу «ТАСКО-экспорт» под юрисдикцию «Укрспецэкспорта». Выходит, что одни и те же люди, а точнее одна и та же политическая сила с интервалом в 3 года принимает абсолютно противоположные решения в стратегически важной для государства сфере.

История демонополизации оружейного экспорта

С предложением преобразовать «ТАСКО-экспорт» в Кабмин обратились Министерство промышленной политики и «Укрспецэкспорт». Минпромполитики в данном случае представляло интересы подчиненных ему предприятий оборонно-промышленного комплекса, а «Укрспецэкспорт» действовал в прямом соответствии логике крупнейшего спецэкспортера страны. Но это все формальности, понятно, что решение по такому важному вопросу принималось на само высоком уровне. Тут стоит напомнить расстановку сил, которая существовала в украинском оружейном экспорте накануне второго премьерства Виктора Януковича - в 2006 году. Начиная с момента своего создания в 1996 году, «Укрспецэкспорт» являлся основным продавцом ВВТ за рубеж, обеспечивая более 85% общих объемов украинского оборонного экспорта. Остальные 15% приходились на ряд предприятий ОПК, имеющих статус спецэкспортера и, конечно, на «ТАСКО-экспорт». Но все они могли поставлять только свою собственную продукцию. В частности, “ТАСКО-экспорт”, начиная с 1996 года, представляет на международном рынке украинскую боеприпасную отрасль, работая в тандеме с корпорацией «ТАСКО», объединяющей разработчиков и производителей боеприпасов. Однако контроль спецэкспортеров всегда оставался за Секретариатом Президента, а последнее слово в вопросах заключения тех или иных контрактов - за гарантом. При этом в качестве согласительного органа выступал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), который обычно полностью был солидарен с мнением главы государства. Так было при Леониде Кучме, и на первых порах президентства Виктора Ющенко ничто не предвещало видоизменений. К тому же наш основной партнер в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), а по совместительству и главный конкурент на мировом рынке – Россия - пошел по пути максимальной консолидации экспорта своих ВВТ. С 1 марта 2007 года единственным в РФ спецэкспортером стала компания “Рособоронэкспорт”. Логично было предположить, что Виктор Янукович, как последовательный сторонник российских методов управления государственными институтами, будет проталкивать в Украине централизованный контроль данной сферы.

Однако, сразу же после своего вторичного назначения премьер-министром Виктор Янукович решил реализовать свои возросшие после конституционной реформы полномочия в области ВТС. Для начала он попытался получить право назначать главу «Укрспецэкспорта», то есть, вывести компанию из прямого подчинения Президенту. Но поскольку сделать это не удалось, осенью 2006 года Кабмин расширяет полномочия «ТАСКО-экспорт», что формально ставит компанию на одну ступень с «Укрспецэкспортом». Поводом для таких действий стала позиция Минпромполитики, которое настаивало, что подведомственные ему предприятия ОПК должны осуществлять экономическую деятельность через структуру, также подчиняющуюся министерству.

За этим последовала «война» указов и распоряжений между Секретариатом Президента и Кабмином – правительство расширяло и углубляло свое влияние в сфере спецэкспорта, а Президент всячески блокировал эту экспансию. Процессу сопутствовал поток критики в адрес «Укрспецэкспорта». Кабмин, ссылаясь на руководителей ряда украинских оборонных заводов, заявлял, что компания паразитирует на украинской оборонке, получая комиссионные за посредническую деятельность на внешних рынках, при этом ничего не дает предприятиям взамен. Предприятия же вспомнили старые обиды и обвиняли спецэкспортера в срыве контрактов или же в подписании за их спиной таких договоров с иностранным заказчиком, выполнение которых было заведомо невыгодным для производителя.

В свою очередь, Секретариат Президента акцентировал, что двоевластие в сфере спецэкспорта не отвечает основным принципам государственной политики в вопросах военно-технического сотрудничества. Небезосновательно отмечалось, что сложившаяся ситуация существенно осложняет госконтроль в этой сфере. В СП говорили и том, что Кабмин создает предпосылки для утечки государственной тайны и нарушения международных обязательств Украины, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, средств его доставки и ограничением передачи обычных видов вооружения, что несет в себе угрозу национальной безопасности страны.

Тому що послідовний...

Понятно, что в 2007 году, когда накал страстей достиг апогея, обе стороны конфликта сгущали краски. Но, так или иначе «перетягивание одеяла» явно не пошло на пользу предприятиям ОПК. Всем известно, что оружейный бизнес «любит тишину». Перед руководителями оборонных заводов встал непростой выбор, под чью «крышу» идти. Вопрос был не столько экономическим, сколько политическим, к тому же от этого зависела дальнейшая карьера директоров предприятий. Они также прекрасно понимали, что, подсовывая «ТАСКО-экспорт» в качестве альтернативы «Укрспецэкспорту», правительство настойчиво предлагает им сменить «хозяина», а отнюдь не стратегию работы. Между тем, оборонщики хотят иметь в лице государственного спецэкспортера помощника, способного не только подыскать выгодный заказ, но и разобраться с оборотными средствами для его выполнения. Пока же, как собственно и ранее, они видят в лице «Укрспецэкспорта» лишь посредника, который получает комиссионные…

Но если вернуться к сугубо техническим нюансам работы украинских спецэкспортеров, то становится ясно, что «ТАСКО-экспорт» была просто не готова составить сколько-нибудь значимую конкуренцию «Укрспецэкспорту». Эти две компании были не сопоставимы по своим размерам и возможностям, только по количеству персонала «Укрспецэкспорт» (600 человек) превосходил конкурента (30 человек на начало 2007 года) чуть ли не в 20 раз. «Укрспецэкспорт» располагает представительствами за рубежом и годами наработанными связями. Так что, когда Кабмин говорил о создании здоровой конкуренции среди отечественных спецэкспортеров как о предпосылке для наращивания продажи оружия, он явно кривил душой. И тот факт, что сегодня правительство «сдало» «ТАСКО-экспорт», лишь подтверждает, что «на верху» прекрасно осознают всю несостоятельность данной идеи.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что в странах, являющихся крупнейшими в мире экспортерами ВВТ, функционируют различные модели организации оружейного бизнеса. К примеру, во Франции, как и у нас, основную роль при заключении контрактов на поставку оружия играет государство. В США производители ВВТ имеют полное право самостоятельно искать заказчика и договариваться с ним. Правда, все это происходит под жестким контролем госорганов, следящих за тем, чтобы конечным получателем оружия или спецтехники не оказался неугодный Вашингтону режим. На нынешнем этапе для Украины предпочтительнее выглядит централизованная модель торговли вооружениями через единую государственную компанию. Думать так заставляет печальный опыт последних 10 лет, в течение которых при любой власти наша страна неоднократно становилась участницей громких оружейных скандалов. Зачастую обвинения в адрес Украины имели под собой весьма слабые основания. Но можно только представить, каких масштабов “борьба с контрабандой оружия из Украины” могла бы достигнуть, если бы отечественные предприятия ОПК искали покупателей самостоятельно. Спецслужбы многих стран мира прекрасно владеют искусством провокации, нередко используя его с целью расчистки рынков сбыта для своих производителей. Тем не менее, вопрос относительно форм и содержания украинского оружейного экспорта остается открытым для дискуссий и, по большому счету, имеет к теме данного текста опосредованное отношение.

Когда в 2008 году Виктора Януковича на посту премьера сменила Юлия Тимошенко, политика Кабмина в отношении контроля спецэкспорта осталась прежней. Правительство продолжило попытки подмять под себя этот сегмент внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности. Цена вопроса в данном случае составляет не такую уж и астрономическую сумму – в последние годы Украина ежегодно продает вооружений и специальной техники на сумму приблизительно 1 млрд. долл. Исключением можно считать 2007 год (1,2 млрд. долл.) и, конечно, 2009-й с его рекордными 1,4 млрд. долл. То есть, деньги в масштабах страны весьма скромные, но вот с внешнеполитической точки зрения контроль оружейного экспорта весит не мало. Для примера возьмем хотя бы историю с поставкой украинских вооружений в Грузию во времена президентства Виктора Ющенко. Будь тогда спецэкспорт под контролем премьера (не важно, Януковича или Тимошенко), вероятность заключения контрактов с Тбилиси была бы не велика. Ведь оба претендента на лидерское кресло так нуждались в поддержке России. Интересно, что после победы на выборах Виктор Янукович стал уже не так критично смотреть на ВТС с Грузией, о чем свидетельствуют заверения украинского МИДа. Встречаясь со своим грузинским коллегой, глава украинского внешнеполитического ведомства Константин Грищенко отметил, что в отношениях между двумя странами не будет политики, а будет только экономика. Соответственно, украинские вооружения, вполне возможно, будут по-прежнему поставляться грузинским военным, несмотря на крайне негативное отношение к этому России. И делать это будет все тот же “Укрспецэкспорт”. Тут остается уже в который раз констатировать, что политическая целесообразность для украинской власти всегда превыше логики, а соблюдение хотя бы видимой последовательности в своих действиях вообще не берется в расчет.

Петр Черных (УНИАН)