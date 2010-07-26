Новость об аресте активов ИСД краткосрочно повлияет на их стоимость

Новость об аресте активов корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), очевидно, будет иметь краткосрочное негативное влияние на стоимость активов корпорации.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Сергей ГАЙДА.

«Данная новость, очевидно, будет иметь краткосрочное негативное значение для вышеупомянутых сталелитейных активов ИСД, указывая на то, что группа по-прежнему испытывает трудности с оборотными средствами и обеспечением сырьем», - отметил он.

В то же время, по мнению аналитика, «Метинвест», скорее всего, не будет пытаться обанкротить активы ИСД, и сторонам удастся урегулировать данный вопрос путем переговоров.

Он также добавил, что в долгосрочной перспективе новые стратегические акционеры ИСД помогут группе диверсифицировать ресурсную базу. «Мы ожидаем, что российские владельцы ИСД в долгосрочном периоде смогут диверсифицировать ресурсную базу, в частности будут искать альтернативного поставщика руды, тогда как на сегодня единственным поставщиком этого сырья является «Метинвест», - отметил С.ГАЙДА.

Как ранее сообщили ряд СМИ со ссылкой на источник в Министерстве юстиции, Департамент исполнительной службы Минюста наложил арест на имущество Днепровского металлургического комбинат им. Дзержинского, Алчевского металлургического комбината и Краматорского металлургического завод им. Куйбышева.

По информации источника, арест был наложен в связи с исполнением решений судов по взысканию в пользу "Метинвест Холдинга" с указанных предприятий долгов за сырье, которые в сумме составляют около 1,7 млрд. грн.

В то же время в интервью УНИАН ни одна из вышеупомянутых сторон не подтвердила и не опровергла информацию об аресте активов

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).