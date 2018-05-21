Валерий Мунтиян: Без Таможенного союза можно, но не выйдет...

О возможных интеграционных направлениях Украины, принципах нового соглашения стран СНГ о зоне свободной торговли, претензиях России и сотрудничестве с Казахстаном, а также о возможной очередной волне кризиса рассказал в интервью УНИАН заместитель министра экономики Украины Валерий Мунтиян, курирующий вопросы сотрудничества в рамках СНГ.

БЕЗ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ...

- Валерий Иванович, сейчас часто поднимается вопрос, нужно ли Украине присоединяться к Таможенному союзу, с учетом соглашения о ЕЭП. Насколько глубока может быть экономическая интеграция?

Всего есть 5 этапов интеграции. В ЗСТ снимаются все ограничения в торговле между странами-участницами, но с их стороны по отношению к третьим странам проводится собственная экономическая политика.

Второй этап - Таможенный союз. Это более высокий уровень экономической интеграции: по отношению к третьим странам уже нельзя проводить свою собственную внешнеэкономическую политику, она должна быть совместной, согласованной между странами ЗСТ.

Третий этап – единое экономическое пространство. Не пройдя первый и второй этапы, выйти на третий мы не сможем. А, как известно, соглашение о ЕЭП ратифицировано парламентами Беларуси, Казахстана, РФ и Украины еще в 2004 году.

- То есть, без Таможенного союза нельзя?

Может и можно, но так не делается. Это постепенные интеграционные процессы.

После ЕЭП создается экономический союз, пятый этап - экономический и валютный союз. То есть, создаются наднациональные органы. Но таких далеких планов у нас нет.

Сейчас, чтобы выйти из кризиса, надо выстроить нормальные отношения, поднять конкурентоспособность, хотя бы ценовую, что даст возможность сохранить товаропроизводителя и увеличить рабочие места. Не только мы, но и другие государства СНГ пошли на разработку нового соглашения о зоне свободной торговли. Это решение, принятое главами государств Содружества, и входит в стратегию развития СНГ до 2020 года, утвержденную премьерами стран-участниц в 2008 году.

- Соглашение о зоне свободной торговли государства-участники СНГ подписали еще в 1994 году. Зачем сейчас готовится новый вариант документа?

Соглашение от 1994 года практически не работает. А если какой-то механизм не работает, то его совершенствуют или создают новый. В течение 5 лет фактически тормозились отношения между Украиной и Российской Федерацией, да и с большинством стран СНГ. Дошло до того, что возникла транзитная война.

- То есть, решили подготовить новое соглашение, чтобы не возиться с правками старого?

Да. Ведь с 1994 года в странах СНГ произошли серьезные изменения. К примеру, в Украине на тот момент была очень сложная ситуация – огромная инфляция, отсутствие стабильной национальной валюты, многие расчеты проходили по бартеру либо взаимозачетами. Сейчас Украина признана страной с рыночной экономикой. Претерпели реформацию и другие государства-члены СНГ. При этом ряд из них, в том числе и Украина, вступили в ВТО.

Кроме того, 5 июля были подписаны документы по Таможенному союзу. Сейчас Россия, Беларусь и Казахстан будут проводить единую внешнеэкономическую политику. А это наши самые серьезные партнеры, с которыми мы работали на двусторонней основе. На сегодня мы стали для них фактически третьей страной. Это тоже надо учитывать.

РОССИЯ ДОЛЖНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСКЛЮЧЕНИЙ И ИЗЪЯТИЙ

- Кем и как разрабатывается соглашение и как скоро можно ожидать его окончательный вариант?

Созданы рабочие группы в странах СНГ и совместная рабочая группа Содружества. Есть еще экспертный совет. Специалисты отрабатывают вопрос тщательно. Мы планируем вынести соглашение, если удастся к тому времени учесть все замечания и предложения, на заседание Экономического совета СНГ в сентябре. Затем, по оптимистическому прогнозу, на Совет глав правительств СНГ в октябре-ноябре текущего года.

На сегодняшний день состоялись 5 раундов переговоров по данному вопросу. Объем работы очень большой – надо проанализировать сотрудничество практически во всех сферах.

- Но Украине до сих пор не удалось договориться с Россией об аннулировании изъятий из свободной торговли. Как это отразится на новом соглашении?

Будем вести переговоры, доказывать необходимость, Россия должна отказаться от исключений и изъятий. Мы, готовя проект документа, выходим из национальных интересов – это приоритет. В процессе прошедших переговоров Россия уже сняла некоторые свои замечания.

- А как решаются вопросы с трубопроводным транспортом?

Проблема существует. Россия хочет выделить трубопроводный транспорт отдельным пунктом, чтобы регулировать его особым порядком. Но наша позиция - нормы должны действовать относительно всех видов транспорта. Мы изучаем ситуацию, проводим консультации на уровне экспертов.

Россия зарабатывает на цене газа, а мы - на транзите. Если она хочет снизить риски и затраты при транзите, то мы заинтересованы, чтобы стоимость транспортировки и хранения газа были выше. Должен действовать следующий принцип: если кто-то идет на уступки, то он должен получить что-то взамен.

- Сейчас все внимание сосредоточено на СНГ, о ГУАМ практически не говорят. Означает ли это, что актуальность существования организации отпала?

Действительно, на данный момент идет активная работа в направлении сотрудничества в рамках СНГ, куда, кстати, входят и страны ГУАМ. Грузия, правда, вышла из Содружества, однако с условием участия в некоторых экономических проектах и договорах. Я думаю, что на сегодня, если брать ГУАМ, ЕврАзЭС и СНГ, то приоритетом будет последнее, поскольку главное - сохранить общий рынок, это ведь самая большая территория и ресурс. Сейчас все будут работать, чтобы оформить этот контур, основная цель - не столько Таможенный союз, сколько ЕЭП. Неразумно было бы Украине остаться за пределами данного процесса, поскольку мы больше потеряем, чем приобретем - в рамках СНГ разрабатывается новая система расчетов, создания совместных предприятий и т.д.

РУБЛЬ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ ПОКА НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ

- Рассматривается ли вопрос перехода при расчетах в рамках СНГ на единую валюту – рубль? Кстати, данную идею не раз озвучивал премьер России Владимир Путин.

Действительно, в условиях мирового финансово-экономического кризиса сложилась ситуация, когда международная валютная система не справляется со своими функциями. Существуют разные варианты минимизации последствий кризиса, один из них - введение российского рубля и других валют государств содружества в качестве валюты для расчетов в пределах СНГ. Аналогичным путем пошли в свое время страны Латинской Америки, ОПЭК и некоторые другие экономические объединения.

По решению Совета глав государств СНГ создана рабочая группа из министров финансов, которая рассматривает пути минимизации негативных последствий мирового кризиса на экономики стран, в том числе возможность введения системы расчетов между странами СНГ в национальных валютах. Что касается единой валюты, то пока этот вариант не рассматривается. Хотя президент РФ Дмитрий Медведев на заседании G20 поднимал вопрос о придании статуса одной из резервных валют рублю.

Для Украины данный вопрос очень актуален, т.к. традиционно наша экономика в большей мере завязана на долларе США. В то же время, торгово-экономические отношения со Штатами составляют лишь около 3% общего объема. Поэтому основное внимание мы должны уделять обеспечению финансовой безопасности страны.

- Как развиваются отношения Украины с еще одним членом Таможенного союза - Казахстаном?

Мы активно работаем, у нас очень много проектов. В сентябре ожидается визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Украину, сейчас готовимся к заседанию комиссии по сотрудничеству, обсуждаются все направления, в том числе и в энергетической сфере. Думаю, в ходе визита будет подписан ряд соглашений. Детально об этом говорить рано. Но то, что сотрудничество плодотворное и в нем заинтересована как Украина, так и Казахстан – факт.

"ВСЕ МОИ ПРОГНОЗЫ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ..."

- Вы на днях говорили о возможности осенью текущего года в мире очередной волны кризиса, которая "накроет" и Украину. А в начале осени прошлого года, после отставки с должности замминистра экономики, Вы прогнозировали очередную волну кризиса в октябре (2009 г.). Считаете, прогноз подтвердился?

Я считаю, что осенью в мире возможна новая волна кризиса, причем это будет «кризис неплатежей». А по осени прошлого года прогноз сбылся, но кризис удалось «погасить». Как Вы думаете, была волна кризиса или нет, если американцы выделили на эти цели 700 млрд. долл., а потом 2,5 триллиона, Европа - сначала 350 млрд. евро, затем еще 1 триллион евро? Если нет кризиса, то зачем такие деньги «сжигать». Все эти резервы были выделены лишь для обеспечения ликвидности. Но кризис неплатежей до сих пор не ликвидирован. Так что, все мои прогнозы подтверждаются.

- Как эта волна кризиса отразилась на Украине?

В Украине тем более был кризис. Предыдущее правительство взяло 14 млрд долл. кредита МВФ. Мы фактически сели в долговую яму, но никакого другого эффекта не получили. Нужно не идти в зависимость от МВФ, а свои источники искать, развивать внутренний спрос, модернизировать банковскую систему. Надо провести инвентаризацию всех активов, сделать так, чтобы не было оттока ресурсов и теневого сектора экономики.

С кредитами нужно быть очень осторожными, особенно в условиях кризиса. Предлагаю делать экспертизу на предмет соответствия критериям финансово-экономической безопасности, и не только на данный момент, но и на перспективу.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Юрий Дощатов (УНИАН)

***Заместитель министра экономики Украины Валерий Иванович Мунтиян - доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАНУ.

Закончил Пушкинское высшее военное инженерно-строительное училище (1982г.), занимался сферой экономической безопасности и оборонной экономикой.

С 2004 года - генерал-лейтенант ВСУ.

Почетный член Корпуса военных инженеров США (с 1993 г.), член Международного союза экономистов, который является Главным консультантом Социального и Экономического Совета ООН.

Работал заместителем министра экономики в правительствах Виктора Януковича и Юлии Тимошенко (до сентября 2009 г.).