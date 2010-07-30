S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Ferrexpo

Служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor`s (S&P) повысила долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте украинской горнодобывающей группы Ferrexpo PLC с «В» до «В+» и вывела ее из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре»), куда компания была помещена 23 июля 2010 года, с позитивным прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте S&P.

Одновременно подтверждены долгосрочный кредитный рейтинг Ferrexpo по обязательствам в национальной валюте на уровне «В+», а также краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В». Прогноз – стабильный.

Как отмечают в S&P, рейтинговое действие последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении Украины.

Как отмечается в пресс-релизе, рейтинги Ferrexpo отражают мнение агентства о «слабом» бизнес-профиле и «агрессивном» финансовом профиле группы. К числу факторов, позитивно влияющих на рейтинги, в S&P отнесли средний для отрасли уровень затрат на единицу продукции, значительную обеспеченность добычи запасами сырья, близость к европейским рынкам стали и благоприятные характеристики отрасли. Кроме того, как отмечают в агентстве, деятельность группы ориентирована на экспорт, поэтому компания демонстрирует высокую рентабельность.

«К тому же, Ferrexpo придерживается умеренной финансовой политики и имеет невысокий уровень финансового рычага, что обеспечивает ей финансовую гибкость для реализации стратегии роста», – говорится в пресс-релизе.

К числу факторов, сдерживающих уровень рейтингов, в S&P отнесли усиление волатильности цен на железную руду, рост издержек в отрасли и капиталоемкость. Кроме того, Ferrexpo имеет невысокий, по мнению агентства, уровень диверсификации операций. Все активы группы находятся в Украине.

«Негативное влияние на уровень рейтингов оказывают страновые риски, в том числе очень слабый банковский сектор, политическая нестабильность и задержки с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС), однако, на наш взгляд, Ferrexpo достаточно успешно контролирует эти риски», – отмечается в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень – с «В» до «В+» и долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – с «В+» до «ВВ-».

Справка УНИАН. Ferrexpo – швейцарская горнодобывающая компания, имеющая активы в Украине. Преимущественно занимается производством и экспортом железорудных окатышей, используемых для производства стали. В настоящее время производство составляет приблизительно 9 млн. тонн. Большая часть продукции экспортируется производителям стали по всему миру. Акции Группы котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

51% акций Ferrexpo plc принадлежат украинскому бизнесмену Константину ЖЕВАГО, 25% – компании RPG Industries SE (RPGI).

Ferrexpo plc контролирует 97,31% акций ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» – одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.