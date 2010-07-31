Президент настаивает на внедрении новейших технологий в ОПК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что реформирование оборонно-промышленного комплекса должно происходить с внедрением всех возможных новейших технологий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время встречи в Крыму с председателем Государственной комиссии при Президенте Украины по вопросам реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Анатолием КИНАХОМ.

Главной темой встречи стало формирование системы ОПК и итоги работы, уже осуществленной в этом направлении.

«Нужно задействовать весь наш научный потенциал. Следует сделать, чтобы эта система работала, прежде всего, на общество», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отдельно обратил внимание на то, что реформирование Вооруженных сил Украины должно включать также внедрение новых видов современных вооружений.

Председатель Комиссии доложил главе государства, что во исполнение соответствующего указа Президента Комиссия развернула активную работу, вовлекши в эту деятельность не только представителей власти, но и лучших специалистов и экспертов Украины по вопросам научно-технического развития ОПК.

«У нас нет запаса времени на промедление. Работа организована динамично. Есть политическая воля Президента, есть интеллект, есть специалисты. Это направление в будущем будет определять место Украины в мире. Ведь речь идет об обороноспособности нашего государства, национальной безопасности», - подчеркнул А.КИНАХ.

По словам председателя Комиссии, первые выводы подтверждают, что, невзирая на некоторые потери, Украина еще владеет мощным научно-техническим, промышленным, кадровым потенциалом, и позиционируется в мире как государство, которое имеет наукоемкую, конкурентоспособную продукцию. Особенно по таким направлениям, как ракетно-технический комплекс, авиастроение, бронетехника, высокоточное оружие и тому подобное.

А.КИНАХ проинформировал Президента о том, что Комиссия работает сегодня согласно плану, выполняя все директивные сроки, и сегодня готова представить проект предложений, который даст возможность комплексно, исходя из долгосрочной стратегии, обеспечить и реформирование, и максимальное использование потенциала Украины как в вопросах обороноспособности, так и в экономических результатах на внешних рынках. Он сообщил, что сегодня одним из заданий Комиссии является формирование мощных вертикально интегрированных компаний по таким приоритетным направлениям, как ракетно-космический комплекс, авиастроение, высокоточное оружие, системы управления бронетехникой.

Кроме того, важным заданием сегодня является подготовка современной законодательной нормативной базы, включая такие функции, которые усиливают позиции Украины на мировых рынках спецтехники и оружия, а также способствуют четкой координации действий всех институтов власти.

А.КИНАХ сообщил, что результаты работы Комиссии запланированы к рассмотрению на следующем заседании СНБОУ. Он отдельно добавил, что реформирование ОПК связано с реформированием всех направлений, начиная с национальной безопасности, обороноспособности, оборонной доктрины, а также государственными целевыми программами, направленными на производство современной спецтехники, оружия, которые необходимы и для Вооруженных сил Украины, и для укрепления наших позиций на внешних рынках.