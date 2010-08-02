Гендиректором «АрселорМиттал Кривой Рог» назначен Старков

Днепропетровск. Генеральным директором ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» назначен Ринат СТАРКОВ, сменивший на этой должности Жана ЖУЭ, который покинул компанию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Р.СТАРКОВ официально будет работать в качестве исполняющего обязанности генерального директора до утверждения его на этой должности собранием акционеров ОАО.

Ранее 41-летний Р.СТАРКОВ занимал должность члена правления группы «Монди Бизнес Пейпа», где он отвечал за рынки СНГ, снабжение и логистику.

До этого Р.СТАРКОВ был председателем совета директоров «Монди Сыктывкарский ЛПК», одного из крупнейших производителей российской целлюлозно-бумажной промышленности.

Р.СТАРКОВ окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности международная экономика, а также получил степень MBA в университете Клемсон, США.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.