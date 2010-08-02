Гендиректором «АрселорМиттал Кривой Рог» назначен Старков
Бывший топменеджер группы «Монди Бизнес Пейпа»
Днепропетровск. Генеральным директором ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» назначен Ринат СТАРКОВ, сменивший на этой должности Жана ЖУЭ, который покинул компанию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.
Р.СТАРКОВ официально будет работать в качестве исполняющего обязанности генерального директора до утверждения его на этой должности собранием акционеров ОАО.
Ранее 41-летний Р.СТАРКОВ занимал должность члена правления группы «Монди Бизнес Пейпа», где он отвечал за рынки СНГ, снабжение и логистику.
До этого Р.СТАРКОВ был председателем совета директоров «Монди Сыктывкарский ЛПК», одного из крупнейших производителей российской целлюлозно-бумажной промышленности.
Р.СТАРКОВ окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности международная экономика, а также получил степень MBA в университете Клемсон, США.
Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».
28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.
В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.
«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.