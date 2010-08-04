Украина и РФ согласовали проекты на кредиты Сбербанка и ВТБ

На сегодняшний день Украина и Российская Федерация согласовали ряд инвестиционных проектов на условиях кредитов российских Сбербанка и «Внешторгбанка» (ВТБ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

При этом он отметил, что правительство Украины проводит активную работу по привлечению потенциальных инвесторов. «Например, с Российской Федерацией согласованы инвестиционные проекты в сфере авиа- и судостроения и атомного машиностроения на условиях кредитов Сбербанка и ВТБ России», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что международные рейтинговые агентства уже трижды в течение года повышали долгосрочные кредитные рейтинги Украины, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году. «Это означает, что международные инвесторы рассматривают Украину как страну, которая способна закрепить позитивные тенденции своего развития», – сказал первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4% до 4,1%.

При этом ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2010 году на уровне 4%.

По оценкам ЕБРР, рост ВВП Украины в І квартале текущего года составил 4,9%, во ІІ квартале – 2,3%, в ІІІ квартале составит 2,9%, в IV квартале – 6%.

Напомним, в мае т.г. ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2010 и 2011 годах с 3% до 4%.