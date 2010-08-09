Подорожание газа грозит потерей конкурентоспособности для ГМК

Повышение цен на газ для промышленных предприятий может привести к безвозвратной потере конкурентоспособности украинской металлургической и химической продукции на внешнем рынке и запустит механизм инфляции внутри страны. Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, отечественная промышленность сегодня ведет жесткую конкурентную борьбу на посткризисном мировом рынке, и частые изменения тарифов на газ негативно отражаются на конкурентоспособности продукции.

Депутат отметила, что за последние полтора месяца это уже второе повышение тарифов на газ. «Сначала был отменен Меморандум, предусматривающий льготные поставки газа промышленникам, что привело к росту цен на 23%. Теперь решением НКРЭ тарифы поднимутся еще на 9,8%. Таким образом, правительство ради получения очередного транша от МВФ идет на шоковую терапию в промышленности, поднимая за полтора месяца тарифы больше чем на треть. И это в условиях нестабильности на внешних экспортных рынках», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Доля экспорта продукции отечественной металлургической и химической промышленности достигает 50% от общего объема экспорта, напомнила она. «Именно эти отрасли приносят наибольшее количество валюты в страну, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Потеря конкурентоспособности продукции металлургов и химиков на мировом рынке негативно скажется на стабильности курса гривни в Украине».

По мнению главы комитета Верховной Рады, негативный эффект от принятого решения рынок почувствует уже в середине октября. Помимо падения конкурентоспособности отечественных экспортеров, рост тарифов запустит инфляционный механизм внутри страны, который приведет к росту цен на практически все группы товаров.

«Правильным решением правительства стал бы полугодовой мораторий на повышение тарифов на газ для промышленности сразу после отмены действия Меморандума. Это дало бы время оценить перспективы восстановления мировых рынков и позиции отечественной продукции на них. Промышленники получат возможность акклиматизации в новых условиях и смогут просчитать рентабельность работы до конца года», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила предельные цены на газ для бюджетных организаций и учреждений, промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 9,7% – до 2187,2 грн за тыс. куб. м (без НДС, сбора к утвержденному тарифу на газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа по регулируемому тарифу). Это предусмотрено постановлением комиссии от 30 июля № 1008 и №1009.

Осенью 2008 года Кабинет министров и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин (постановление №925 от 14 октября 2008 г.) ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

Позже Кабинет министров Украины постановлением №289 от 24 марта 2010 года продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности по тарифам на грузоперевозки и энергоносители на второй квартал 2010 г.

На третий квартал 2010 г. действие постановления №289 не было продлено.