Украина построит для Китая корабли. Россиян просят не беспокоиться…

В конце августа 2010 года Феодосийская судостроительная компания (ФСК) "Море" начнет выполнение китайского заказа на производство четырех малых десантных кораблей на воздушной подушке (МДКВП). Переговоры относительно этого начались еще в 2008 году, и все это время речь якобы шла о знаменитых кораблях "Зубр". СМИ сразу сообщили - Украина будет поставлять в Китай "Зубр". Здесь появляется вопрос участия России в данном проэкте, ведь "Зубр" разработан санкт-петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", значительное количество комплектующих производится именно на русских предприятиях. Но недавно издание "Народная армия" сообщило, что на феодосийской верфи для Китая будут строиться корабли собственной украинской разработка МДКВП проекта 958, которые являются аналогом "Зубру". Согласятся ли россияне на роль субподрядчика контракта, если нет, справится ли Украина самостоятельно?

Стоит заметить, что, по словам представителей ОПК, это заказ - глоток свежего воздуха для украинских судостроителей во время кризиса в отрасли (она, кстати, началась задолго до мирового кризиса 2008 года). До выполнения контракта на сумму около 1 млрд грн. будут подключены некоторые украинские разработчики и производители продукции оборонного назначения - НИИ АУС, "Стеклопластик", "Суднокомпозит" "Оптика", не исключенное участие ООО "Приморье".

В то же время на государственной ФСК "Море" хорошо помнят ситуацию 2005 года, когда компания также вела переговоры с Китаем относительно строительства катеров, а строить их было никому. Как тогда объяснил феодосийский председатель Владимир Шайдеров, "задание это нелегкое, потому что специалисты переквалифицировались на таксистов, некоторая их часть выехала на заработки в Россию, и теперь их нужно привлекать приличной зарплатой".

На предприятие уже поступили первые средства от заказчика, поэтому оно начало погашать зарплате долги (7,8 млн. грн). Как отмечают представители местной власти, за пять лет, пока будет выполняться китайский заказ, судостроители заплатят около 100 млн. грн. налогов, при этом только на ФСК "Море" количество работников, по расчетам, увеличится с 267 до 1,5 тыс., половина из них уже набрана. Аналогичным способом проект, безусловно, оздоровит ситуацию и на других украинских предприятиях, которые привлекаются к реализации контракта.

Китайский контракт в специализированных СМИ сразу же рассматривался через призму нынешних взаимоотношений с русским ОПК. Ведь относительно МДКВП украинского производства есть несколько нюансов. Прежде всего, наиболее известный корабль "Зубр" (кстати, он является наибольшим в мире десантным кораблем на воздушной подушке) появился в результате реализации тактико-технического задания, полученного в 1978 году Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (РФ), и строился сначала, с 1983 года, на трех заводах: "Алмаз" в Ленинграде, "Море" - в Феодосии и в Хабаровске (в дальнейшем строительство этих кораблей продолжалось лишь в Ленинграде и Феодосии). Высокий уровень кооперации в советское время привел к тому, что Украина до сих пор не может строить эти корабли без участия России.

В частности, в 2000 году Украина выполняла контракт на сумму около 200 млн. долларов на поставку двух "Зубров" Греции в сотрудничестве из РФ. Согласно договоренности, Греция должна была приобрести у каждого из партнеров по два корабля. В качестве исполнителей контракта с украинской стороны выступала ФСК "Море", а из русской - фирма "Алмаз".Нынешний заказ такого распределения не предусматривает (точнее, Россия рассчитывает на заключение с Китаем отдельного контракта, но этот вопрос будет решаться только в ноябре), что уже вызывало определенное неудовлетворение русских судостроителей, ведь дружба дружбой, а рынок предусматривает конкуренцию.

В этом случае неудовлетворение партнеров имеет особенное значение, ведь ряд узлов для "Зубра" производят в России. Хотя, как замечают украинские специалисты, наша страна может попробовать уменьшить зависимость от предприятий РФ, но это - перспектива.

Например, практически одновременно с информацией о китайском заказе стало известно о разработке учеными Национального университета судостроения им. адмирала Макарова (НУК) так называемого бассейна для исследования подъемного комплекса судов на воздушной подушке. Он должен помочь в сжатые сроки сконструировать один из наиболее важных элементов судов на воздушной подушке - так называемое гибкое ограждение, то есть мягкую оболочку, "юбку", которая находится между корпусом корабля и поверхностью воды.

В настоящее время это ограждение для наших МДКВП общей разработки русских и украинских конструкторов изготовляет предприятие в Ярославле (РФ), поэтому она считается русской интеллектуальной собственностью. Соответственно создание сугубо украинской "юбки" уменьшает русскую часть в проекте.

Согласно комментариям представителей НУК в масс-медиа, сегодня в университете создается теоретическая и экспериментальная база, которая позволит спроектировать для МДКВП более совершенное гибкое ограждение, для чего планируется задействовать и разработанную установку. Кстати, также в НУК работают над созданием малых судов на воздушной подушке, которые востребованы в Украине, в частности для подразделений МЧС и которые до сих пор мы закупаем в России. Так, например, Николаевский отряд спасателей закупил спасательное судно на воздушной подушке "Пегас-5У" русского производства за 100 тысяч долларов, а аналогичное украинское судно, если удастся наладить его производство, будет, по словам конструкторов, вдвое дешевле.

В целом история с конкурентными спорами вокруг заказов, наподобие нынешнего китайского, напоминает "танковые проблемы" 90-х годов прошлого века. Тогда русские поставщики пытались перекрыть кислород украинским танкостроителям, отказывая в поставках комплектующих для выполнения заказов на экспорт. Помнится, расчет россиян базировался на том, что изготовлять свой танк Т-80УД самостоятельно украинцы не смогут (часть собственно украинских комплектующих в нем представляла меньше 50%).Но украинские производители в сжатые сроки освоили производство комплектующих (даже такого важного компонента как танковое вооружение), доведя свою часть до 94-98% (украинские танки, которые собираются на экспорт, в большей части комплектуются средствами связи иностранного производства, иногда СУО - системой управления огнем). В результате, россияне потеряли заказ. Заметим, на сегодня Украина также производит меньше 50% комплектующих, например, для упомянутого МДКВП "Зубр". Поэтому вывод очевиден - в таких контрактах нужно находить взаимовыгодный формат сотрудничества, ведь опыт свидетельствует, что эмоциональные "демарши" никому пользу не приносят. Но в нынешней ситуации повод для скандала был достаточно неожиданным. Как отмечалось, украинские и зарубежные (прежде всего русские) масс-медиа поторопились сообщить, что Украина будет поставлять в Китай именно МДКВП "Зубр". Что сразу стало поводом для упреков со стороны русского ОПК.

В частности, согласно условиям контракта для КНР, который был обнародован СМИ, украинские судостроители построят только 2 десантных корабля, а потом мы должны передать документацию Китаю, где будут строить еще 2 судна. Русские масс-медиа сразу заявили со ссылкой на источники в "Рособоронекспорте", что никакая украинская компания не имеет права заключать контракт на производство этого типа кораблей без предыдущего согласования и соответствующего участия русской стороны. В то же время ЦМКБ "Алмаз" официально заявило, что украинская сторона нарушила русско-украинское межправительственное соглашение от 2006 года относительно взаимной защиты прав на интеллектуальную собственность, подписанное в процессе двустороннего военно-технического сотрудничества, поскольку Украина передает техдокументацию на "Зубр" без согласия русской стороны.

Раздражение россиян легко понять, учитывая, что китайцы долго "прорабатывали" и украинских, и русских судостроителей, прежде чем был заключен реальный контракт. В частности, согласно заявлениям украинских оборонников, китайская сторона демонстрировала интерес к кораблям "Зубр" в течение, как минимум, последних пяти лет. Впрочем, параллельно такой же интерес демонстрировался и к русским производителям аналогичных кораблей. Однако в России китайцам выдвинули жесткие условия с требованием сначала заказать в РФ строительство серии до 15 кораблей, и только потом получить на руки техническую документацию на них.

Но это - нынешняя русская версия. Согласно информации, которая печаталась в специализированной прессе в 2005-2006 годах, Минобороны Китая вело переговоры относительно "Зубров" с "Рособоронэкспортом" в начале 2005 года, и тогда шла речь о строительстве четырех кораблей в России и еще двух - по лицензии в Китае. С русской стороны на контракт претендовали "Судостроительная фирма "Алмаз" и Федеральное государственное унитарное предприятие "Хабаровский судостроительный завод". Переговоры "Рособоронэкспорт" вел до весны 2006 г., после чего они были прекращены и китайцы начали переговоры с "Укрспецэкспортом". "Утешительным призом" русских судостроителей называлось то, что интерес КНР повлек аналогичную заинтересованность к "Зубрам" со стороны Индии. При этом, учитывая давние "оружейные отношения" Дели и Москвы, возможности перевести этот интерес на себя у украинских производителей нет.

Параллельно против украинских судостроителей началась еще одна информационная атака, которая должна бы была повлиять на китайцев. В частности, некоторые СМИ вспомнили детали контракта с Грецией десятилетней давности, явно пытаясь дискредитировать наших производителей. Речь идет о том, что при передаче Греции кораблей от Украины и России по контракту в 2000 году к русской продукции претензий не было, тогда как один из украинских кораблей греки забраковали.

Впрочем, представители украинского ОПК объясняют такое поведение греческой стороны "надуманными техническими проблемами", найденными в двигателях. В частности, указывается, что греки получили от Украины два корабля, один из которых был новым, а второй уже эксплуатировался, но был модернизируемым так, что ни в чем не уступал новому. Греки факт удачной модернизации признавали, однако не приняли именно модернизируемый корабль, хотя на украинских и русских кораблях стояли одинаковые турбины, изготовленные в Николаеве. Как бы там ни было, неприятный осадок остался, и этим пробуют воспользоваться те, кому не по нраву контракт украинских производителей с Китаем, пытаясь доказать, что русская продукция - более качественная. Между тем, нет сомнений, что китайцы перед заключением контракта тщательным образом выучили все детали греческой истории.

Что касается запрета со стороны России передавать техническую документацию на МДКВП "Зубр", то в нашем случае с китайским заказом она роли не играет. Ведь, как помнится, представители ФСК "Море" указывают: с Китаем заключен контракт на построение не "Зубров", а МДКВП украинской разработки - проекта 958. Поэтому никаких оснований для споров нет. Напротив, учитывая тот факт, что все равно ряд узлов для этих кораблей придется заказывать в России, русским судостроителям можно настраиваться на плодотворную, конструктивную и, главное, взаимовыгодное сотрудничество с украинскими коллегами.

Дмитрий Тымчук (для УНИАН)