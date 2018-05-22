Утилизация боеприпасов: власть ждет, когда “жареный петух” клюнет

Нынешний аномальный зной освежает в памяти нелицеприятные картинки - жаркое лето в Украине теперь нередко сопровождается каннонадой рвущихся на складах снарядов. На днях и Президент озаботился этой проблемой, сосредоточившись, правда, на одном из частных ее проявлений – арсенале в городе Лозовая Харьковской области, где в августе 2008 года произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Виктор Янукович поручил обеспечить противопожарную безопасность на данной территории, где после инцидента двухгодичной давности под открытым небом по-прежнему разбросаны сотни боеприпасов. Тут же нашлись 22 млн. грн. для их разминирования, на место направляются 150 деминеров МЧС и Минобороны. Вопрос, почему о разминировании Лозовой вспомнили только с наступлением рекордных температур, задавать как-то неприлично. Никто же не спрашивает у наших чиновников в 40-градусную жару о подготовке к весенним наводнениям в Закарпатье.

Но раз уж нас проинформировали о ситуации в Лозовой, то позволим себе поинтересоваться, а как обстоят дела с приблизительно 2,5 миллионами боеприпасов, подлежащих утилизации. Все это взрывоопасное железо годами хранится на складах по всей стране и нередко буквально под открытым небом. Как выяснилось, беспокоиться не стоит. Списанные снаряды, мины, бомбы и патроны по-прежнему в арсеналах, подобных 61-му в Лозовой, и их количество отнюдь не уменьшается. Власть, видимо, не один год дожидается, когда «жареный» петух клюнет…

Надо бы хуже, да некуда

С тем, как обстоят дела с утилизацией списанных снарядов, корреспондента УНИАН ознакомил источник в украинском ОПК, близкий к боеприпасной отрасли. Сразу оговоримся, что никаких новых данных нам узнать не удалось, вся нижеприведенная информация, по сути, является общеизвестными фактами. К сожалению, главная ценность комментария в том, что эксперт по всем основным направлениям утилизации констатирует ее невыполнение.

“В этом году боеприпасы на утилизацию начали везти только в конце июня, на эти цели боеприпасным предприятиям Минпромполитики было выделено всего 4 миллиона гривень. Соответственно, и объемы утилизированных боеприпасов измеряются сотнями тонн. Правда, в августе и сентябре планируются тендеры на проведение утилизации отдельных видов боеприпасов”, - отметил собеседник агентства.

Другими словами, с начала года в Украине утилизация боеприпасов не осуществлялась, а боеприпасные заводы, занятые в этом процессе, простаивали, так как других заказов у них практически нет. Ситуацию в нынешнем году эксперты сравнивают с 2004 годом, когда в этой сфере вообще ничего не делалось.

Обычно утилизация финансируется из госбюджета по остаточному принципу, ранее львиная доля средств закладывалась в Стабилизационном фонде, наполнение которого из года в год срывалось. Основными получателями денег являются Министерство обороны, Министерство промышленной политики и Национальное космическое агентство Украины. Правда, в бюджете-2010 финансы на эти цели предусмотрены в общем и специальном фондах. По данным информагентства Defense-Express, Минпромполитики на утилизацию боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования и хранения, выделено 30 млн. грн., вся сумма запланирована в специальном фонде. НКАУ - 500 тыс. грн., и тоже из спецфонда, Минобороны - 196,3 млн. грн. При этом из основного фонда на эти цели выделено 20,8 млн. грн., тогда как из спецфонда – 175,5 млн. грн. Суммы вроде бы приличные, но пусть они не вводят читателя в заблуждение, денег как не было, так и нет, и свидетельство тому 4 млн. грн., полученные с начала года предприятиями Минпромполитики.

Переработкой и утилизацией списанных боеприпасов в Украине заняты следующие предприятия, находящиеся в подчинении Минпомполитики: ХКО им.Петровского (Днепропетровская обл.); Рубежанский казенный химический завод “Заря”; Донецкий казенный завод химических изделий; шосткинские казенные заводы “Звезда” и “Импульс”. Разработка новых технологий утилизации поручена ГосНИИХП.

У тех, кто несведущ в нюансах утилизации боеприпасов в нашей стране, может возникнуть резонный вопрос, а каким боком к ней относится НКАУ. Дело в том, что Павлоградский химзавод (ПХЗ), находящийся в подчинении агентства, занят в утилизации твердого ракетного топлива (ТРТ) и отдельных видов боеприпасов, таких как противопехотные мины ПФМ-1. Их Украина должна утилизировать в соответствии с обязательствами, взятыми в качестве подписанта Оттавской конвенции. Повторимся, на эти цели в 2010 году предусмотрено всего 0,5 млн. грн. Заметим, всего в Украине хранится 6 млн. штук мин ПФМ-1, содержащих жидкое взрывчатое вещество, являющееся весьма ядовитым. Пока в опытном порядке их утилизировано чуть более 100 тыс. штук. Для того, чтобы разобраться с остальными, потребуется, как минимум, 60 млн. грн. Что касается ТРТ, то Кабмин выделил НКАУ для выполнения программы по утилизации этого высокотоксичного вещества 50 млн. грн. из Стабилизационного фонда, о наполнении которого уже упоминалось. То есть, денег нет не только на утилизацию, но и на хранение крайне токсичного вещества.

Украина избавится от избыточных боеприпасов к 2400 году?

Но вернемся к мнению эксперта. По его словам, в 2008-2009 годах на утилизацию выделялось 30-40 млн. грн., эти деньги шли исключительно на практические работы, тогда как на разработку новых технологий средства не выделялись. “А ведь проблема в том, что некоторые типы списанных боеприпасов мы просто не в состоянии утилизировать – отсутствует соответствующее оборудование и технологии. Некоторые типы боеприпасов годами лежат на складах, и их никто не трогает”, - отметил источник.

Как подчеркнул эксперт, мощности предприятий, занятых в процессе переработки боеприпасов, задействованы лишь на 10-15%, в результате в год утилизируется около 5-6 тыс. тонн. Если вспомнить о том, что всего в Украине насчитывается около 2,5 млн. тонн снарядов, мин и патронов, подлежащих утилизации, то получится, что при нынешнем финансировании и темпах работ их переработка займет около 400 лет. При этом следует учитывать, что количество боеприпасов, подлежащих «списанию», постоянно растет. Ежегодно со складов Минобороны списываются тысячи тонн боеприпасов, срок годности которых истек. Так что существующее финансирование позволяет только сохранять общую численность списанных боеприпасов на уровне около 2,5 млн. тонн, а речь о сокращении их количества фактически не идет.

По мнению собеседника агентства, чтобы загрузить мощности предприятий, утилизирующих боеприпасы, необходимо порядка 300 млн. грн. в год, что позволит «ликвидировать» до 100 тыс. тонн вредного железа ежегодно. С такими темпами можно рассчитывать, что лет через 30 проблема разрешится. Еще 25-30 млн. грн. в год необходимо на разработку новых технологий.

При этом, как утверждает эксперт, один из самых серьезных вопросов - утилизация жидкого ракетного топлива, так называемого меланжа. “Тут даже не нужно взрыва, простая утечка и ядовитое облако ничем не остановишь. Один вдох в облаке испарений меланжа и смерть наступает от отека легких”, - подчеркнул специалист. Опять таки, ничего нового мы не услышали - эксперты уже многие годы предупреждают о росте угрозы меланжевого разлива в случае разгерметизации резервуаров, которые уже давно выработали свой ресурс. Согласно данным Defense Express, на начало 2009 года в Украине насчитывалось 16 тыс. 339 тонн меланжа. Весь этот объем находится на 6 складах ракетного топлива ВСУ: в Винницкой (1 тыс. тонн), Ивано-Франковской (2,2 тыс. тонн), Львовской (3,1 тыс. тонн), Харьковской (5,1 тыс. тонн), Киевской (1,5 тыс. тонн) и Одесской (3,2 тыс. тонн) областях.

Для утилизации меланжа в ГосНИИХП была разработана специальная технология. Переговоры относительно финансирования работ Украина вела с ОБСЕ, однако ни своими силами, ни с помощью зарубежья дело так и не удалось сдвинуть с мертвой точки. Были попытки привлечь к процессу частные украинские компании, однако бизнесменам интересны лишь те боеприпасы, на утилизации которых можно заработать, а таких не более 10% общего объема.

300 млн. грн., ежегодно необходимых для нормальных темпов утилизации, - деньги, действительно, немалые. Но, если вспомнить, сколько было выброшено на ликвидацию последствий взрывов в Артемовске, Новобогдановке, Лозовой, да посчитать, во что обходится обеспечение хранения боеприпасов и других взрывоопасных веществ, то сумма на этом фоне покажется сущими копейками.

Но у нас предпочитают не думать о плохом, а вспоминать, как говорится, когда “жареный петух” клюнет в одно место. Вот тогда начинается суматошная активность по обеспечению противопожарной безопасности. А не дай Бог рванет - средства изыскиваются мгновенно и в любом количестве. Так было после взрывов в Новобогдановке, когда перед специалистами ГосНИИХП поставили задачу в авральном порядке наладить утилизацию боеприпасов, разбросанных в радиусе 10 км от арсенала. В итоге, за несколько лет с этой территорией более менее разобрались, ее зачистили и безопасность хранения опасного железа обеспечили. Что-то похожее сейчас пытаются сделать в Лозовой, но по стране таких объектов, о которых стараются просто не вспоминать, хватает. 10 августа Министерство обороны из-за жары временно запретило выполнение любых работ по подготовке боеприпасов к утилизации. Но даже такое повышенное внимание к данной теме со стороны властей не удастся конвертировать в реально утилизированные сотни тонн снарядов. А когда жара спадет, будет уже не до боеприпасов, пусть себе мокнут под осенним дождем до следующего лета. Кажется, переломить традицию сможет только какой-то глобальный катаклизм, который накроет одновременно все места хранения боеприпасов и других взрывоопасных веществ в Украине. Вот тогда можно рассчитывать, что ситуацией займутся всерьез. Но как-то не хочется думать о подобных вариантах.

Отбомбиться по пожару (вместо P.S.)

Среди репортажей из охваченной лесными пожарами России можно было увидеть демонстрацию применения водяной противопожарной бомбы для тушения возгораний. Подобные разработки существуют и в Украине, еще в 80-е годы ГосНИИХП занимался противопожарными кассетными бомбами. Они представляли собой контейнер, наполненный емкостями с антиперином (вещество для тушения огня). Благодаря своей конструкции, такие бомбы позволяли покрыть веществом значительную площадь, при угрозе возгорания, при этом древесина могла долгое время сопротивляться огню. И самое главное, антиперин не несет угрозы окружающей среде, первый же дождь полностью смывает его с деревьев. Можно препарат использовать и на горящих участках – соединения хлора, содержащиеся в нем, вытесняют кислород на участках горения, и пламя тухнет. Конечно, использование таких средств пожаротушения может вызвать протест среди экологов, но это все же лучше, чем выгорание десятков гектаров леса.

Сейчас украинские специалисты вполне могли бы возобновить работы по созданию противопожарных боеприпасов, но для этого необходима заинтересованность государства и, опять таки, финансирование…

Антон Лосев (УНИАН)