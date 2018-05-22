Полтавский ГОК: от "итальянской" забастовки до революции?

Один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей – Полтавский горно-обогатительный комбинат (собственник - Ferrexpo AG, контролируемая Константином Жеваго) резко снизил продуктивность труда на 40%. Причина – акция протеста работников карьера, которая продолжается с 1 августа.

Рабочие требуют от руководства предприятия восстановления «первого списка вредности» и соответствующих социальных и пенсионных льгот, снижения норм труда до соответствующего требованиям техники безопасности и КЗОТ уровня, а также повышения заработной платы не менее, чем вдвое.

«Главной причиной недовольства людей стала недавняя аттестация рабочих мест, вследствие чего работающих по так называемому первому списку вредности лишили льгот (более ранний срок выхода на пенсию, надбавки к окладу, дополнительные 10 дней к отпуску). При этом согласно предыдущей аттестации, которая проводилась еще при новой технике, за работниками было сохранено право на льготы, а теперь, спустя 5 лет, после износа машин и углубления карьера, льготы хотят упразднить. Поэтому 1 августа акцию поддержали буровики, бульдозеристы, водители большегрузной техники, экскаваторщики», - рассказывает лидер Всеукраинского независимого профсоюза «Народная солидарность» Алексей Кляшторный.

По его словам, в народе акцию называют «итальянской забастовкой», «водители, например, стали ездить помедленней, но работают в рамках норм». «Если реакции руководства не будет, то тогда остановятся печи, на которых выжигается окатыш. А запустить их снова - дело достаточно дорогое и долговременное», - отметил лидер профсоюза.

***ОАО "Полтавский ГОК" - один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и при производстве стали. 97,31% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

Между тем, в администрации ПГОКа заявили, что информация о сокращении объемов производства на комбинате не соответствуют действительности.

«Несмотря на имеющую место в карьере предприятия так называемую тихую «итальянскую забастовку», добыча руды происходит в плановом режиме, ее объемы позволяют в полной мере загрузить перерабатывающий комплекс по производству окатышей. Работа идет в соответствии с плановыми показателями. Мощности перерабатывающего комплекса загружены на 100%. Мы отмечаем только один негативный результат – в настоящее время снижены объемы вскрышных работ, а это важная составляющая открытых горных работ. Данное снижение составляют сейчас около 20-30% плана. В краткосрочной перспективе месяц-три – это никоим образом не отразится на работе предприятия, в долгосрочной перспективе - может привести к созданию небезопасных условий труда в карьере Полтавского ГОКа, снижению объемов добычи руды», - заявил генеральный директор ОАО «Полтавский ГОК» Виктор Лотоус.

Что касается требований протестующих повысить заработную плату, то, как отмечают в пресс-службе ПГОКа, по результатам 2008 и 2009 годов на предприятии она была самая высокая среди горнообогатительных комбинатов Украины. «В настоящее время она у нас одна из самых высоких. В среднем за июль 2010 года – 3,6 тыс. грн., у водителей горно-транспортного цеха – 5,4 тыс. грн. Вместе с тем, есть предприятия, где заработная плата выше», - отмечает пресс-служба.

Заявления протестующих относительно аттестации рабочих мест руководство комбината считает также безосновательными.

«Аттестация проведена в соответствии с нормативными требованиями, согласно утвержденным методикам, и оснований для пересмотра результатов нет. Замеры для определения вредных факторов проводились лабораторией комбината, одновременно с этим замеры проводила санитарная лаборатория Харьковского научно-исследовательского института гигиены труда и профессиональных заболеваний Харьковского национального медицинского университета МЗО Украины. Результаты исследований были направлены на проверку в Государственную областную экспертизу условий труда. По результатам проверки было получено заключение экспертизы №104 от 26.05.2010 о правильности применения «Списков производств, профессий и должностей и показателей, в соответствии с которыми назначаются пенсии по возрасту на льготных условиях в ОАО «Полтавский ГОК». После проверки материалов по аттестации рабочих мест в Государственной областной экспертизе условий труда на предприятии был издан и согласован с профсоюзным комитетом комбината приказ № 1152 от 21.05.2010 «О результатах проведения очередной аттестации рабочих мест, изменениях в организации производства и труда.

В соответствии с приказом все рабочие, условия труда которых предполагают наличие вредных факторов, были ознакомлены с результатами аттестации. Внесение в первый или второй список предполагает наличие определенного количества вредных факторов на рабочем месте. Сокращение списка не означает, что все вредные факторы нейтрализованы, а то, что некоторые из них в результате принятых мер были исключены.

Это коснулось только тех рабочих мест, на которых существенно улучшились условия труда, и автомобилей, приобретенных за последние 2-3 года», - поясняет директор по промышленной безопасности и охране труда ОАО «Полтавский ГОК» Игорь Зинченко.

По его словам, всего на комбинате было аттестовано 3410 рабочих мест, на которых трудятся 5885 человек. По результатам аттестации подтверждено право на льготное пенсионное обеспечение по списку №1 для 403 рабочих мест, на которых работает 861 работник, по Списку №2 – для 1458 рабочих мест (2628 работников).

Кстати, по данным пресс-службы комбината, в письмах, полученных предприятием за последние несколько дней из контролирующих органов, информируется о результатах проверок аттестации. Они проводились по запросу правозащитных организаций и подтвердили правильность выводов.

В частности, 30 июня ОАО «Полтавский ГОК» получил официальный ответ из Главного управления труда и социальной защиты населения Полтавской областной государственной администрации, в котором отмечается, что аттестация проведена качественно, показатели факторов производственной среды учтены в полном объеме, основания для пересмотра решений отсутствуют.

Объяснили в администрации ГОКа и низкий процент персонала предприятия, работа которого была признана вредной - модернизация оборудования сделала рабочие места максимально безопасными.

«Полтавский ГОК с 2006 по 2009 год вложил непосредственно в безопасность труда более 18,5 млн. долларов США. Инвестиции в модернизацию и техническое переоснащение производства, в первую очередь, в обновление парка большегрузных автомобилей, составили в 2006 году 51,6 млн. долларов, в 2007 году - 106,6 млн. долларов, в 2008 - более 229 млн. долларов, в 2009 - свыше 97,6 млн. долларов. На сегодня автопарк горно-транспортного комплекса состоит более чем на 60 % из новых машин. Работники ПГОКа используют самую современную технику лучших мировых производителей, в частности, фирм Caterpillar и Komatsu. Оборудованная кондиционерами, виброкреслами и другими удобствами, такая техника обеспечивает комфортные и безопасные условия труда.

Сейчас Полтавский ГОК работает по мировым стандартам передовых зарубежных компаний с высокими экологическими требованиями, таких, как Канада и США», - утверждает пресс-секретарь ПГОКа Наталья Луговая.

Однако все эти объяснения не устраивают участников акции. Она продолжается. Время от времени протестующие собирались на митинги в парке Комсомольска. Правда, теперь это невозможно. Днями на сессии горсовета было принято решение запретить проведение в городе митингов и демонстраций, призывающих к дестабилизации работы ГОКа («за» проголосовали 27 депутатов из 40).

Между тем, к разрешению конфликта на комбинате подключилась Полтавская областная государственная администрация. 4 августа на предприятие прибыл заместитель председателя ОГА Борис Галушко. По результатам встречи профсоюз «Народная солидарность» и областная госадминистрация договорились о формировании совместной комиссии для тщательного изучения вопроса. Вместе с тем, работники комбината отклонили идею о приостановлении акции на время работы комиссии. По мнению профсоюза, это будет стимулировать комиссию к более активной и результативной работе.

Переговоры переговорами, а работа работой. Чтобы избежать остановки комбината, его руководство приобщило рабочих с других ГОКов.

«С учетом того, что организаторами акции была поставлена задача полностью остановить комбинат и в связи с тем, что работники горно-транспортного цеха резко снизили скорость движения в карьере и уменьшили объемы вскрышных работ, было принято решение заключить договор с подрядной организацией, которая выполняет аналогичные работы в карьерах Кривого Рога, и привлечь к работе на автомобилях Полтавского ГОКа более 20 водителей, которые в настоящее время работают по договору подряда», - пояснила Наталья Луговая.

У профсоюза «Народная Солидарность» по этому поводу свое мнение. Алексей Кляшторный считает, что «штрейкбрехеров привезли с закрытого ГОКа в Александрии и какую-то часть из Кривого Рога». Сначала их было около 80 человек, а потом стало больше. Лидер профсоюзов отмечает, что приехавшие не вступают в контакты с работниками комбината, не участвуют в разводе на смену.

А тем временем активистов забастовочного движения не допускают к работе, на их самосвалы сажают приехавших.

По словам Алексея Кляшторного, в каждой из четырёх смен горно-транспортного цеха работает 60-70 человек. Активистов акции из них - примерно четверть смены - заменяют штрейкбрехерами. Благодаря этому, объёмы рудной породы, вывозимой из карьера, увеличились. При обычном плане 45 тысяч тонн в сутки перед началом забастовки из карьера вывозили 48-50 тысяч тонн, в разгар забастовки - 25 тысяч тонн. После завоза рабочих - 36 тысяч тонн.

Как отмечает лидер профсоюза, на комбинате складывается ситуация, которая угрожает несчастными случаями. Ведь приехавших, которые уже давно не садились за руль автомобиля, без прохождения стажировки допустили к работе. Кроме того, во время «итальянской забастовки» приказом №1800 в одностороннем порядке отменен целый ряд ранее действовавших норм безопасности. В частности, из инструкций по технике безопасности водителей большегрузных автомобилей изъят пункт, запрещающий обгон, и включено положение, ограничивающее минимальную скорость движения многотонных машин (90-136 т.) в карьере. (Обгон и превышение скорости являются одной из наиболее распространенных причин аварийности в карьере).

Профсоюз считает, что подписанный гендиректором предприятия Виктором Лотоусом приказ прямо противоречит пунктам 2.9 и 2.10 постановления Госгорпромнадзора №61 от 18.03.10. и является преступным. По этому факту профсоюз уже обратился в Генеральную прокуратуру.

На обращение профсоюза отреагировал и Горпромнадзор. Инспекторы Криворожского горнопромышленного территориального управления ведомства начали проверку комбината и даже заявили, что работа технологического автотранспорта может быть приостановлена. По данным пресс-службы Горпромнадзора, инспектора установили, что руководство предприятия действительно привлекло для работы водителей, не имеющих необходимой квалификации и допуска для работы в карьерах, что может спровоцировать случаи производственного травматизма.

Позже руководство ГОКа эту информацию опровергло, заявив, что водители наняты и работают, не нарушая действующего законодательства, а Госгорпромнадзор не ввел никаких санкций.

Между тем, бастующие продолжают обращаться в органы власти. В частности, в Генпрокуратуру, к уполномоченной по правам человека Нине Карпачевой. Пока официальные ответы они не получили.

12 августа протестующие обратились за поддержкой к политическим партиям.

«Всеукраинский профсоюз "Народная солидарность", который до этого тщательно избегал любой "политизации" конфликта на Полтавском ГОКе, вынужден обратиться ко всем политическим силам Украины как представленным, так и не представленным в парламенте, с просьбой принять возможные согласно законодательству действия для защиты трудящихся Полтавского горно-обогатительного комбината от незаконных репрессий со стороны собственника и коррумпированных государственных органов», – сказано в заявлении профсоюза.

Однако в тот же день вместо политиков на воззвание откликнулось руководство Министерства промышленной политики Украины. На комбинат прибыл заместитель главы ведомства Сергей Беленький. Его сопровождал заместитель главы Полтавской областной государственной администрации Александр Коваль, начальник отделения Национальной службы посредничества и примирения в Полтавской области Сергей Замицкий. Они встретились с генеральным директором предприятия и представителями профсоюзов. В результате было принято решение о создании рабочей комиссии (очередной!) под сопредседательством замминистра минпрополитики Сергея Беленького и заместителя главы Полтавской ОГА Бориса Галушко при участии представителей всех упомянутых фигурантов.

Также было предложено трудовому коллективу горно-транспортного цеха до 16 августа избрать представителей для участия в переговорном процессе. Первое заседание рабочей группы назначено на 16 августа.

Между тем, на предприятии уверены, что акция протеста носит политический окрас. Кто именно заказал атаку на Полтавский ГОК, не уточняют, но поговаривают, что в этом замешана одна из политических партий. Сам владелец Полтавского ГОКа Константин Жеваго является народным депутатом от фракции БЮТ.

Еще одной из составляющих скандала называют экономику. Ведь ситуация может повлиять на котировки акций Ferrexpo AG на Лондонской фондовой бирже. Но пока они только растут в цене.

Олег Булашев (УНИАН)