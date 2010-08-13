"Титан Украины" пополнят ВГМК и ИГОК в течение года

Вопрос включения в состав Государственной холдинговой компании «Титан Украины» Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК) будет решен в течение года.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии (УкрМет) Сергей ГРИЩЕНКО, комментируя назначение главой ГХК «Титан Украины» Александра НЕЧАЕВА. (По информации СМИ, в ближайшие дни Минпромполитики официально назначит А.НЕЧАЕВА гендиректором ГХК “Титан Украины”, сейчас он является председателем правления ЗАО “Крымский титан”, в аренде у которого находятся ИГОК и ВГМК - УНИАН).

С.ГРИЩЕНКО напомнил, что в сентябре этого года пройдет уже год из тех двух лет, на которые была автоматически продлена аренда ИГОКа и ВГМК. “Причина, по которой государство не смогло в сентябре прошлого года разорвать договор аренды по этим двум предприятиям и они не были включены в холдинг, только в том, что Фонд госимущества не направил своевременно официального уведомления австрийской компании OstChem (владеет 50% - 1 акция “Крымского титана” - УНИАН). В результате последняя обратилась с исками в суды. На прямой вопрос судов о том, существует ли официальный документ, которым государство уведомляет OstChem о намерении расторгнуть с ней договор аренды ИГОКа и ВГМК, Фонд госимущества не смог ответить. В результате суды приняли решение о том, что OstChem имеет право на автоматическую пролонгацию договора аренды ИГОКа и ВГМК. Тем не менее, я думаю, что в течение года, который остается до завершения договора аренды, вопрос вхождения ИГОКа и ВГМК в состав холдинга «Титан Украины» будет решен», - прогнозирует эксперт.

Говоря о назначении нового главы “Титана Украины”, С.ГРИЩЕНКО отметил, что считает А.НЕЧАЕВА компетентным специалистом в области титанового производства. “С моей точки зрения, назначение А.НЕЧАЕВА главой холдинга вполне оправданно”, - сказал вице-президент "УкрМета".

Комментируя утверждение СМИ о близости А.НЕЧАЕВА к бизнес-структурам Дмитрия ФИРТАША, С.ГРИЩЕНКО уточнил, что А.НЕЧАЕВА можно одинаково связать как с OstChem, так и с государством, владеющим остальными акциями «Крымского Титана». «Я думаю, что вопрос назначения А.НЕЧАЕВА главой холдинга был надлежащим образом согласован государственными органами. Конечно, я не могу исключать, что это назначение будет способствовать усилению позиций определенной группы. Вместе с тем, я хотел бы акцентировать внимание на том факте, что если холдинг не ликвидирован, значит, решения о создании «Титана Украины», инициированные нами (до марта 2010 года С.ГРИЩЕНКО занимал пост заместителя министра промышленной политики Украины - УНИАН) в 2009 году, были правильными, что признает и нынешнее правительство. Создание холдинга было насущной необходимостью, так как Украина теряла позиции на мировом рынке титана. Холдинг - это прекрасный инструмент для создания замкнутого цикла производства титана в Украине”, - сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что предприятия холддинга требуют серьезной реконструкции и технического перевооружения. “Это касается Запорожского титано-магниевого комбината, тех же ИГОКа и ВГМК, на которых необходимо вводить в эксплуатацию новые участки по разработке месторождения ильменитовых руд. Для всего этого потребуются очень серьезные вложения, а денег у государства нет. Поэтому главный вопрос – это поиск стратегического инвестора для холдинга “Титан Украины”, которому государство продаст пакет акций. Будет это 25% или 50%, пока не известно, но привлечение инвестиций так или иначе необходимо. Стратегическим инвестором для “Титана Украины” могут стать российские, немецкие или американские структуры, вариантов очень много, нельзя исключать, что таким инвестором станет OstChem, а возможно, будет создан консорциум инвесторов”, - отметил вице-президент "УкрМета".

Справка УНИАН. В начале 2008 года премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила министерствам и ведомствам объединить государственные активы титановой отрасли с целью создания вертикально интегрированного холдинга от добычи сырья (Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК) до производства готовой продукции (ГАК "Титан", "Сумыхимпром" и Запорожский титаномагниевый комбинат).

Однако включению в состав холдинга ВГМК и ИГОКа препятствовал тот факт, что они были переданы в аренду сроком на пять лет крупнейшему производителю двуокиси титана в Украине ЗАО "Крымский Титан" в сентябре 2004 года. Срок их аренды закончился в сентябре 2009 года. И хотя государство владеет 50% + 1 акция в "Крымском Титане" через ГАК "Титан", оперативное управление предприятием осуществляет владелец 50% - 1 акция – OstChem Holding AG, входящий в Group DF Дмитрия ФИРТАША. Компания OstChem настаивает на пролонгации срока аренды комбинатов, заявляя о том, что не была своевременно уведомлена о расторжении договора.