Металлургия Украины сократила убытки в 4,3 раза

Металлургическая отрасль Украины за 1-е полугодие 2010 г. сократила относительно 1-го полугодия 2009 г. убытки в 4,3 раза - до 499 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Отрицательная рентабельность составила 1,97%.

Доналоговую прибыль в январе-июне т.г. получили 7 предприятий отрасли.

Как сообщал УНИАН, за 5 месяцев 2010 г. доналоговый убыток металлургической отрасли составил 1,4 млрд. грн. Прибыль этот период получили 3 предприятия отрасли.

В I полугодии 2009 г. отрицательный финансовый результат до налогообложения металлургической отрасли составлял 4,2 млрд. грн, отрицательная рентабельность - 8,08%.