Производство основных видов ЖРС в Украине выросло

В Украине за 7 месяцев 2010 г. производство основных видов железорудного сырья возросло относительно 7 месяцев 2009 г. на 20,5-36%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За январь-июль 2010 г. объемы производства железорудного концентрата в Украине увеличились относительно аналогичного периода 2009 г. на 30%, или на 8,618 млн. тонн, - до 37,210 млн. тонн.

Производство железной руды возросло на 36%, или на 2,054 млн. тонн, - до 7,777 млн. тонн

За январь-июль т.г. производство окатышей возросло на 20,5%, или на 2,235 млн. тонн, - до 13,116 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпром», за 7 месяцев т.г. украинские горнорудные предприятия экспортировал около 19,4 млн. тонн ЖРС, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2009 г.