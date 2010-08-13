Украинские металлурги нарастили производство

Украинские металлурги за 7 месяцев 2010 г. нарастили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2009 г. на 11-14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

За январь-июль т.г. метпредприятия произвели 15,872 млн. тонн чугуна, что на 1,540 млн. тонн, или на 11% больше, чем по итогам января-июля 2009 г.

Производство стали увеличилось на 13%, или 2,194 млн. тонн, - до 18,764 млн. тонн.

Производство общего проката за 7 месяцев т.г. возросло на 14%, или на 2,154 млн. тонн, – до 17,548 млн. тонн.

По словам В.ХАРАХУЛАХА, в июле т.г. на метпредприятиях продолжился спад производства относительно июня из-за уменьшения спроса на рынках сбыта металлопродукции.

Гендиректор объединения отметил, что с начала июля среднесуточное производство чугуна сократилось относительно июля на 2,2 тыс. тонн – до 64,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги за 1-е полугодие т.г. нарастили производство основных видов продукции на 16-18%.