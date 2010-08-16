Японская экономика замедлила рост

Японская экономика во втором квартале выросла на 0,1%, резко замедлив рост после предыдущих двух кварталов увеличения объема, сообщает правительство страны.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Японии, пишет РосБизнесКонсалтинг, в реальном выражении за II квартал 2010 г., по предварительным данным, вырос на 0,4% относительно I квартала 2010 г. в перерасчете на год (annualized rate). Такие данные опубликовал сегодня Институт экономических и социальных исследований правительства страны. Реальный ВВП вырос на 0,1% в квартальном исчислении.

Аналитики ожидали, что рост составит 0,6%, или 2,3% в перерасчете на год.

В номинальном выражении (без поправки на инфляцию) ВВП Японии в апреле-июне 2010 г. упал на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Дефлятор ВВП во II квартале с.г. составил минус 1,8%, что указывает на сохраняющееся дефляционное давление в японской экономике.

Япония остается второй по объему экономикой мира, после США, замечает Би-Би-Си.