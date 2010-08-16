Работы на Полтавском ГОКе могут быть возобновлены

Работы на Полтавском горно-обогатительном комбинате могут быть возобновлены.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, возможность возобновления работ в карьере ОАО «Полтавский ГОК» обсуждалась сегодня во время встречи начальника отдела организации государственного надзора в горнодобывающей промышленности Госгорпромнадзора Евгения ЗАХАРЕНКОВА и первого заместителя председателя Наблюдательного совета ОАО «Полтавский ГОК» Владимира БАДАГОВА.

Напомним, в конце прошлой недели Криворожское горнопромышленное теруправления Госгорпромнадзора приостановило выполнение работ по перевозке горной массы в карьере ОАО «Полтавский ГОК» из-за нарушения подрядной организацией ООО «Проминвестэкскавация» норм законодательства по промышленной безопасности и охране труда.

Как проинформировал В.БАДАГОВ, на предприятии устранены выявленные недостатки в организации труда водителей, а ООО «Проминвестэкскавация» оформляет разрешение на эксплуатацию транспортного оборудования повышенной опасности.

Таким образом, в ближайшее время может быть рассмотрен вопрос о возобновлении работ в карьере ОАО «Полтавский ГОК».

Справка УНИАН. ОАО "Полтавский ГОК" - один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, которые используются в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций "Полтавского ГОК” принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.