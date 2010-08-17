ВТО: ЕС нарушает правила торговли

08:35, 17 августа 2010
Промышленность
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В сфере информационных технологий

Комиссия Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию США, Японии и Тайваня в их споре с Европейским Союзом на предмет незаконности введения последним пошлин на электронику, и выдвинула требование к ЕС привести эти торговые меры в соответствие с международным законодательством, свидетельствует отчет комиссии, сообщает РИА «Новости».

Группа экспертов подтвердила, что введенные ЕС пошлины на плоские дисплеи, многофункциональные принтеры и декодеры нарушают положения Соглашения об информационных технологиях.

Брюссель последовательно вводил пошлины в размере 6-14% на различные товары электроники, общая стоимость импорта которых в ЕС в 2007 году составила $11 млрд.

Еврокомиссия подвергла отчет группы экспертов ВТО еще до его публикации, вновь заявив, что переговоры по согласованному изменению соглашения являются более эффективным способом разрешения данного спора, чем судебный процесс. 

 

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