Украина наращивает промышленное производство

В Украине рост промышленного производства в июле текущего года против июля 2009 года составил 6,4%, в январе-июле 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 11,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в июле т.г. по сравнению с июнем рост промпроизводства составил 2,9%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в июле т.г. против июля 2009 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – спад 0,6% (к июню т.г. – рост 0,9%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 4,8% (к июню т.г. – рост 4,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 4,8% (к июню т.г. – спад 1,7%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в июле т.г. по сравнению с июлем 2009 года составил 9,1% (к июню т.г. – рост 2,8%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 4,8% (к июню т.г. – рост 1,3%).

В легкой промышленности зафиксирован спад объемов производства на уровне 1,9% (к июню т.г. – спад 6,2%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 0,5% (к июню т.г. – спад 5,8%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 7,7% (к июню т.г. – спад 7,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в июле т.г. против июля 2009 года составил 14,1% (к июню т.г. – рост 2%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 1,6% (к июню т.г. – рост 2,7%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 9,7% (к июню т.г. – рост 34,8%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 16,9% (к июню т.г. – спад 3,5%), в том числе в химическом производстве – 20,3% (к июню т.г. – спад 6,1%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 9,1% (к июню т.г. – рост 3,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 11,6% (к июню т.г. – рост 3,8%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в июле т.г. по сравнению с июлем 2009 года спад производства составил 6,5% (к июню т.г. – рост 1,1%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 38,4% (к июню т.г. – рост 2%), в частности, в производстве машин и оборудования – 23,6% (к июню т.г. – рост 0,2%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 20% (к июню т.г. – спад 3,5%), в производстве транспортного оборудования – 70,4% (к июню т.г. – рост 7,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 3,8% (к июню т.г. – рост 7,3%).

Справка УНИАН. Спад промпроизводства в Украине в январе-июле 2009 года против аналогичного периода 2008 года составил 30,3%.

Рост промпроизводства в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года составил 7,4%, в январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года спад промпроизводства составил 21,9%.