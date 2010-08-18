Эксперт: экономический рост значительно замедлится в третьем квартале

Экономический рост в Украине существенно замедлится в третьем квартале 2010 года, поскольку сельскохозяйственное производство обусловит ощутимый отрицательный вклад в динамику экономического развития в этот период.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его прогнозам, рост реального ВВП по итогам 2010 года составит 5%, прогнозирует экономист.

А.БЛИНОВ считает, что второй квартал должен стать самым лучшим кварталом 2010 года в контексте темпов роста реального ВВП. В частности, подчеркнул он, высокие темпы роста во втором квартале т.г. были обусловлены эффектом низкой базы сравнения, поскольку за этот период 2009 года реальный ВВП сократился на 17,8%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 6%.

Рост ВВП Украины за II квартал 2010 против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,9%.