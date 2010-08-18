Astrum: рост промпроизводства в Украине замедлился из-за металлургии

Рост промышленного производства в Украине в июле 2010 года существенно замедлился, и прежде всего из-за ухудшения показателей металлургии.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что объемы производства в металлургии в июле 2010 года сократились на 6,5% (в годовом выражении). Экономист прогнозирует, что производство в металлургии будет продолжать сокращаться в годовом выражении и в августе, однако темпы падения должны быть меньшими.

А.БЛИНОВ подчеркнул, что производство кокса и продуктов нефтепереработки в июле возобновило активный рост после двух месяцев существенного спада в мае-июне, связанного с остановкой работы Лисичанского НПЗ. Рост промышленного производства в Украине по итогам 2010 года составит 9,5%, считает экономист.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине рост промышленного производства в июле текущего года против июля 2009 года составил 6,4%, в январе-июле 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 11,1%.

В июле т.г. по сравнению с июнем рост промпроизводства составил 2,9%.