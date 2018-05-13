Титановый холдинг - смена власти благоприятствует созданию...

Главой Государственной холдинговой компании «Титан Украины» видимо будет-таки назначен нынешний председатель правления ЗАО “Крымский Титан” Александр Нечаев. Об этом на прошлой неделе сообщили украинские СМИ. А.Нечаева считают представителем интересов Дмитрия Фирташа в титановой отрасли. Назначение нового главы «Титана Украины» будет свидетельствовать о том, что идея предыдущего Кабмина о создании в Украине титанового холдинга нашла сторонников и в нынешнем правительстве. Однако, тут мы в очередной раз сталкиваемся с явлением под названием «место сидения определяет точку зрения». Будь идея хоть десять раз правильной, но если исходила она не от «своих» людей, ее реализацию будут блокировать всеми возможными средствами. Именно так было с "Титаном Украины", до последнего времени.

Идея титанового холдинга - не прошло и десяти лет...

О создании титанового холдинга в Украине заговорили еще в 1990-е годы, реальные попытки предпринимались Кабмином, начиная с 2002 года. То, что предпосылки для объединения отечественных предприятий титановой отрасли действительно существуют, подтверждает тот факт, что вне зависимости от того, какие политсилы формировали правительство, они, так или иначе, возвращались к вопросу создания титанового холдинга. Действительно, Украина входит в пятерку стран, являющихся производителями данной продукции, правда, по объемам наша страна находится в этом списке лишь на 5-м месте. По производству губчатого титана, или как его чаще называют титановой губки, Украина занимает 10% мирового рынка этого сырья. Производится губка на казенном предприятии Запопрожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК). Кроме того, «Крымский титан», в аренде у которого находятся Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК), специализируется на производстве двуокиси титана, применяемой в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. Но конечная продукция – титановый металлопрокат у нас не производится, а титановая губка и двуокись титана всего лишь полуфабрикаты. Правда, не так давно в Украине было запущено опытное производство титановых слитков, но пока в очень ограниченных объемах.

В 2008 году Кабмин (тогда его возглавляла Юлия Тимошенко - ред.), заявив о создании холдинга «Титан Украины», основной его целью обозначил - усиление позиций страны на мировом рынке титановой продукции путем создания в Украине замкнутого цикла производства в этой отрасли. Как часто у нас бывает, правительство опоздало с созданием титанового объединения, как минимум, на 5 лет. В 2005 году, когда резко начал расти спрос на такой прокат, используемый в авиакосмической отрасли, наличие в Украине титанового холдинга с замкнутым производственным циклом позволило бы побороться за приличный кусок мирового рынка. Но с началом кризиса в этой сфере началась стагнация, а цены на титановый прокат и сырье для его производства резко упали. Ряд международных проектов с высоким уровнем потребления титана, хотя и находятся в стадии реализации, но пересматриваются в сторону сокращения или же переносятся сроки их завершения. При этом старты новых «титаноемких» идей повсеместно откладываются. Сложная ситуация на титановом рынке сохранится, по мнению аналитиков, и в 2010 году, а оживление стоит ожидать не ранее 2011-2012 годов. Таким образом, если опустить сугубо технические нюансы, то Украина вполне может завершить формирование титанового холдинга как раз к восстановлению рынка.

В 2008 году Кабмин поручил объединить государственные активы титановой отрасли с целью создания вертикально интегрированного холдинга от добычи сырья (Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК) до производства готовой продукции (ГАК "Титан", "Сумыхимпром" и Запорожский титаномагниевый комбинат). Учредителем холдинга стало Министерство промышленной политики Украины.

Однако включению в состав Холдинга ВГМК и ИГОКа препятствовал тот факт, что они были переданы в аренду сроком на пять лет ЗАО "Крымский Титан" в сентябре 2004 года. Срок аренды закончился в сентябре 2009 года. И хотя государство владеет 50% + 1 акцией в "Крымском Титане" через ГАК "Титан", оперативное управление предприятием осуществляет владелец 50% - 1 его акций – OstChem Holding AG, входящий в Group DF Дмитрия Фирташа.

Тогда, в 2008-ом, OstChem настаивал на пролонгации срока аренды комбинатов, заявляя о том, что не была своевременно уведомлена о расторжении договора. Затянувшееся судебное разбирательство по этому вопросу фактически привело к тому, что аренда ИГОКа и ВГМК была автоматически продлена еще на 2 года – до сентября 2011 года. Противостояние Кабмина Тимошенко и Д.Фирташа нанесло по идее создания холдинга очень чувствительный удар, а после победы на президентских выборах Виктора Януковича казалось, что на “Титане Украины” можно ставить крест. Ведь всем известно, что воюя с Тимошенко, Фирташ всеми силами поддерживал Януковича, а соответственно был в праве рассчитывать на лояльность к себе со стороны новой власти. В принципе, Дмитрий Фирташ уже получил серьезные дивиденды благодаря своей политической позиции, в первую очередь об этом свидетельствует его победа в судебном разбирательстве об 11 млрд. кубометров газа, которые были “экспроприированы” у компании Фирташа Юлией Тимошенко. Теперь он может рассчитывать на возвращение этого газа, да еще и на компенсацию. Можно было предположить, что и титановый спор с государством будет решен в пользу владельца OstChem. К тому же в марте этого года председатель правления ОАО “Сумыхимпром” Евгений Лапин, которого также связывают с Дмитрием Фирташем обратился к Виктору Януковичу с просьбой о ликвидации ГХК “Титан Украины”, мотивируя это тем, что подобное объединение негативно отразится на титановой отрасли Украины. Но не прошло и полугода как позиция противников холдинга радикально изменилась, о чем и свидетельствует информация о назначении Александра Нечаева главой “Титана Украины”. Зачем еще было это делать как не для того, чтобы продолжить процесс формирования компании, в том формате в котором это и планировалось. Похоже, что арендаторы ИГОКа и ВГМК нашли общий язык с Минпромполитики.

Бессрочная аренда как вариант

По мнению вице-президента Украинской ассоциации предприятий черной металлургии (УкрМет) Сергея Грищенко, который до марта этого года занимал пост заместителя министра промышленной политики, вопрос включения в состав ГХК «Титан Украины» ИГОКа и ВГМК будет решен в течении нынешнего года. Такое мнение в интервью УНИАН С.Грищенко высказал, комментируя возможное назначение главой ГХК «Титан Украины» Александра Нечаева.

С.Грищенко напомнил, что в сентябре этого года пройдет уже год из тех двух лет, на которые была автоматически продлена аренда ИГОКа и ВГМК. “Причина, по которой Государство не смогло в сентябре прошлого года расторгнуть договор аренды по этим двум предприятиям и они не были включены в Холдинг, только в том, что Фонд госимущества не направил своевременно официального уведомления австрийской компании OstChem. В результате, последняя обратилась с исками в суды», - сказал он и добавил: “На прямой вопрос судов о том, существует ли официальный документ, которым государство уведомляет OstChem о намерени расторгнуть с ней договор аренды ИГОКа и ВГМК, Фонд госимущества не смог ответить. В результате суды приняли решения о том, что OstChem имеет право на автоматическую пролонгацию договора аренды ИГОКа и ВГМК. Тем не менее, я думаю, что в течении года, который остается до завершения договора аренды, вопрос вхождения ИГОКа и ВГМК в состав Холдинга «Титан Украины» будет решен».

Комментируя утверждения СМИ о близости А.Нечаева к бизнес-структурам Дмитрия Фирташа, С.Грищенко отметил, что Нечаева можно одинаково связать, как с OstChem, так и с государством, владеющим остальными акциями «Крымского Титана». «Я думаю что вопрос назначения А.Нечаева главой Холдинга был надлежащим образом согласован государственными органами. Конечно, я не могу исключать, что это назначение будет способствовать усилению позиций определенной группы. Вместе с тем, я хотел бы акцентировать внимание на том факте, что если Холдинг не ликвидирован, значит решения о создании «Титана Украины», инициированные нами в 2009 году были правильными, что признает и нынешнее правительство. Создание Холдинга было насущной необходимостью, так как Украина теряла позиции на мировом рынке титана. Холдинг это прекрасный инструмент для создания замкнутого цикла производства титана в Украине”, - сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что предприятия Холдинга требуют серьезной реконструкции и технического перевооружения. “Это касается Запорожского титано-магниевого комбината, тех же ИГОКа и ВГМК, на которых необходимо вводить в эксплуатацию новые участки по разработке месторождения ильменитовых руд. Для всего этого потребуются очень серьезные вложения, а денег у государства нет. Поэтому главный вопрос – это поиск стратегического инвестора для Холдинга “Титан Украины”, которому государство продаст пакет акций. Будет это 25% или 50% пока не известно, но привлечение инвестиций так или иначе необходимо. Стратегическим инвестором для “Титана Украины” могут стать российские, немецкие или американские структуры, вариантов очень много, нельзя исключать, что таким инвестором станет OstChem, а возможно будет создан консорциум инвесторов”, - считает вице-президент УкрМет.

От себя же добавим, что все происходящее выглядит как своего рода капитуляция госчиновников под нажимом крупной финансово-промышленной группы, близкой к высшим эшелонам власти. Почувствовав, что у него появились шансы взять под контроль не только сырьевую базу и производство двуокиси титана, но всю титановую страны, Д.Фирташ тут же отказался от планов по ликвидации «Титана Украины». Еще в мае 2010 года он заявил о том, что ведет переговоры с властями об участии "Крымского титана" в акционерном капитале государственной холдинговой компании "Титан Украины". Фирташ отметил, что готов передать в "Титан Украины" свою долю в "Крымском титане", а также денежные средства, сумму которых не уточнил. По мнению Д.Фирташа, одним из вариантов участия в капитале "Титана Украины" может стать схема, использованная при создании "Крымского титана", когда 50%+1 акция компании принадлежит государству, а 50%-1 акция – частному инвестору. Судя по всему предварительные договоренности относительно именно такой схемы акционирования «Титана Украины» уже достигнуты, о чем опять-таки свидетельствует назначение А.Нечаева главой «Титана Украины», как и «Крымском Титане» он будет осуществлять оперативное управление холдингом, в первую очередь, в интересах частного инвестора.

Принесет ли новая расстановка сил пользу титановой отрасли покажет время. Учитывая, что государство годами демонстрирует свою неспособность решать проблемы титановых предприятий, хуже вряд ли будет. Если бы к власти пришла команда Тимошенко, «Титан Украины» скорее всего оказался бы под контролем дружественного ей олигарха. Теперь же можно не сомневаться, что оппозиция раскритикует правительство, заявив об уводе из под госконтроля стратегически важной отрасли. Впрочем, окончательные выводы нужно будет делать уже по итогам работы новосозданного холдинга.

Александр Неверов (для УНИАН)