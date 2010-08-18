Товарооборот Украины и России вырос почти в два раза - Ельченко

Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО отмечает, что в этом году объем товарооборота между двумя странами вырос почти в два раза.

Об этом он сказал в интервью газете «Известия в Украине» (№ 151 от 18 августа).

Посол отметил, что на сегодняшний день уже есть конкретные результаты сотрудничества двух стран в сфере экономики.

«Наиболее существенным среди них является значительный рост товарооборота между нашими странами - практически вдвое по сравнению с показателями прошлого года. Общий товарооборот за шесть месяцев текущего года составляет 15 млрд. 146 млн. долларов»,- сказал В.EЛЬЧЕНКО.

Он убежден, что в России укрепляется понимание того, что Украина - нормальное европейское государство с серьезным потенциалом, но также и со своими интересами, которые могут не всегда и не во всем совпадать с российскими интересами.

Но в то же время, считает В.ЕЛЬЧЕНКО, Украина готова быть одним из наиболее важных и надежных международных партнеров России.

«Объединение украинского и российского потенциалов на равноправной и взаимовыгодной основе в таких отраслях как авиастроение, космическая сфера, нанотехнологии, энергетика, машиностроение, сельское хозяйство и многих других будет способствовать быстрее и эффективнее решать общие для Украины и России задачи модернизации. А это, в свою очередь, поможет нашим странам занять и удерживать лидирующие позиции в мировом распределении труда», - добавил посол.

Отвечая на вопрос о позиции Украины в вопросе разграничения Азово-Керченского пролива, В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что украинская сторона последовательно отстаивает точку зрения о необходимости скорейшего разграничения смежных морских пространств в Азово-Керченской акватории.

«Позиция Украины по вопросу делимитации Керченского пролива не изменилась. Мы настаиваем на необходимости признания границы в соответствии с межреспубликанской (административной) границей между УССР и РСФСР, а российская сторона считает, что в бывшем СССР между союзными республиками административная граница по морю не устанавливалась»,- добавил посол.

По его словам, «это отличие в подходах переговорных команд двух стран пока не позволяет продвинуться в переговорном процессе так быстро, как нам бы этого хотелось».

В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что продолжается кропотливая работа на уровне экспертов по поиску взаимоприемлемых решений. «Учитывая позитивный настрой, уверен, что существующие вопросы будут разрешены в ближайшем будущем в духе добрососедских отношений», - сказал посол.