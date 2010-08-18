Злочевский: Минприроды не собирается ликвидировать «Надра Украины»

Министр по вопросам охраны окружающей природной среды Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ исключает возможность ликвидации или реорганизации НАК «Надра Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня после заседания Кабинета Министров.

«Компания будет работать, никогда в жизни не позволю ее ликвидировать. Оказывается, банковские кредиты погашены, задолженность по зарплате – тоже», – сказал министр.

По его словам, в ближайшее время Минприроды намерено направить делегацию в КНР для проведения переговоров о закупке нового оборудования для дочерних компаний НАКа.

Как сообщал УНИАН, 29 июня т.г. тогдашний министр по вопросам охраны окружающей природной среды Виктор БОЙКО заявил, что дальнейшую судьбу государственной компании «Надра Украины» решат результаты ее деятельности в текущем году. По его словам, судьба этой компании будет зависеть, в частности, от того, насколько эффективно НАК «Надра Украины» будет вести разработку тех месторождений, на которые она получила лицензии. В.БОЙКО добавил, что, его информации, наработки в течение этого года для компании «Надра Украины» составляют в целом 350 млн. долл.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2009 год НАК «Надра Украины» завершила с чистым убытком 34,999 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,267 млн. грн.