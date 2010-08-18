Минприроды рассчитывает выручить 250 млн. грн. от продажи лицензий

Министерство по вопросам охраны окружающей природной среды рассчитывает выручить 250 млн. грн. от продажи в текущем году специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр по вопросам охраны окружающей природной среды Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

«У нас план 250 млн. в этом году, я думаю, мы его выполним. А в следующем году постараемся еще больше», - сказал министр.

Он также сообщил, что министерство планирует возобновить с сентября проведение аукционов по продаже спецразрешений.

Напомним, что Кабинет министров Украины в июле утвердил порядок продажи и порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на недропользование в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, за 2009 год первичный рынок участков недр и месторождений или прав на них, где продавцом выступает государство в лице Минприроды Украины, вырос почти вдвое - до 137 млн. грн.