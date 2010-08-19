Рост индекса производства базовых отраслей Украины замедлился

В июле т.г. зафиксировано снижение экономической активности – рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в июле замедлился до 1,4% в годовом исчислении по сравнению с показателем за июнь на уровне 5,8%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В Нацбанке отмечают, что охлаждение экономической активности наблюдается уже третий месяц подряд.

Как сообщает НБУ, замедление экономического роста произошло как под влиянием дальнейшего ухудшения внешнеэкономических условий, так и отрицательной динамики растениеводства из-за неблагоприятных погодных условий. Стабильный вклад в прирост ИПБО вносят отрасли, направленные на обеспечение внутреннего потребительского спроса.

Также сообщается, что продолжающееся снижение цен на металлы на мировых рынках обусловило падение металлургического производства (-6,5% в годовом исчислении) и

замедление роста добычи железных руд (4,8% в июле по сравнению с 17,1% в июне). Рост промышленного производства замедлился до 6,4% в годовом исчислении.

Основной причиной падения сельскохозяйственного производства (-0,6% за 7 месяцев), по информации НБУ, выступали неблагоприятные погодные условия, которые привели к снижению урожайности зерновых. По состоянию на 1 августа 2010 года собрано 23,1 млн. т зерновых культур по сравнению с 26,5 млн. т на 1 августа 2009 года, снижение производства растениеводства за 7 месяцев 2010 года составило 5,7%

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Кроме того отмечается, что дополнительным фактором снижения объемов производства сельского хозяйства выступала статистическая база сравнение прошлого года - рост производства в 2009 году ускорился с 2,6% за 6 месяцев до 3,8% за 7 месяцев по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В Нацбанке сообщили, что под влиянием улучшения ожиданий населения происходит дальнейший рост внутреннего спроса. Так, рост оборота розничной торговли за 7 месяцев составил 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и 12,8% в июле в годовом исчислении.

Улучшение потребительских настроений в условиях увеличения капитальных расходов бюджета способствует улучшению показателей строительной отрасли - падение замедлилось с 19,3% за 6 месяцев до 16,7% за 7 месяцев и 4,8% в июле.