Число лицензированных работ уменьшится в 10 раз

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства рассматривает возможность сокращения количества лицензированных видов работ в 10 раз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Согласно сообщению, на протяжении последних лет сфера лицензирования хозяйственной деятельности была искусственно расширена до 2268 позиций за счет лицензирования большого количества видов работ, а не деятельности.

В частности, на сегодняшний день только в медицине насчитывается 165 видов лицензированных работ. Госкомпредпринимательства и Министерство здравоохранения приняли решение радикально сократить их количество, поскольку закон о лицензировании требует указывать в лицензии только вид хозяйственной деятельности, а не вид работы.

Количество работ по землеустройству также будет сокращено. Глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ предложил Госкомзему выдавать лицензии на шесть видов работ, как это записано в законодательстве, а не на 30, как это делается сегодня.

По результатам недавней проверки лицензионной деятельности Госкомзема выяснилось, что некоторые предприниматели месяцами не могут получить лицензию. В связи с этим М.БРОДСКИЙ заявил, что будет обращаться в Генпрокуратуру в связи с коррупционной деятельностью Госкомзема. «Несмотря на сопротивление, с которым сталкивается Госкомпредпринимательства, перечень лицензируемых видов работ будет сокращаться, нравится это кому-то из чиновников или нет», – заверил М.БРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Госкомпредпринимательства сократить на 83,7% количество лицензированных видов работ, а также отменить 56 разрешений, десять – заменить декларациями, а еще 15 –привести в соответствие с законодательством.