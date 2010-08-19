Королевская: приватизация должна помочь модернизации предприятий

Целью приватизации должна быть модернизация предприятий, повышение их конкурентоспособности и создание новых рабочих мест, а не наполнение бюджета любой ценой. Об этом УНИАН заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя представленную Фондом государственного имущества Украины Государственную программу приватизации.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что правительству необходимо сделать работу над ошибками, навести порядок на уже приватизированных объектах, собственники которых не выполняют условий приватизации. «Целью приватизации должна быть модернизация предприятий, повышение их конкурентоспособности и создание новых рабочих мест, а не наполнение бюджета любой ценой. Частный инвестор не должен рассматривать предприятия, как временный ресурс, который можно выжать как лимон и бросить», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, в программе приватизации должно больше внимания уделяться социальной и экономической ответственности частных собственников, их обязательствам по инвестициям, модернизации активов, внедрению энергосберегающих технологий и экологических программ, а также – созданию новых рабочих мест.

Глава парламентского комитета считает, что в новой Госпрограмме нечетко обозначены стратегические цели приватизации, а также необоснованно сокращены критерии для объектов, которые имеют общегосударственное значение и не подлежат приватизации. «В программе сказано лишь, что сокращение должно проходить с учетом реальности рисков для безопасности государства. Это слишком размытая формулировка, за которую можно спрятать все, что угодно. Проводя приватизацию, правительство должно не бегать за «быстрыми» деньгами, а отстаивать национальный интерес», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. На сайте Фонда государственного имущества Украины обнародован проект Закона Украины о Государственной программе приватизации на 2010-2014 гг. Данный проект предусматривает до конца 2014 г. увеличение уровня капитализации государственного сектора в 3 раза и привлечение в госбюджет 50-70 млрд. грн. Для убыточных и малорентабельных предприятий групп «А», «В», «Д», «Е» и «Ж» предполагается продажа 100% уставного капитала. Объекты, которые не пользуются большим спросом, планируется продавать без оглашения цены. ФГИУ намерен снижать цены до уровня, предлагаемого рынком. Также не предусмотрено дробление пакетов акций меньше 25% уставного капитала АО. Планируется исключить непрофильные активы из состава государственных холдинговых компаний и продать все госпакеты акций менее 50%.