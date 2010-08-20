Черкасский «Азот» увеличил производство

Черкасское ОАО «Азот» за январь-июнь 2010 года увеличило производство аммиака на 10,7%, карбамида – на 6,8%, карбамидно-аммиачной смеси – в 4,3 раза, капролактама – в 3,7 раза, ионообменных смол – на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО "Азот".

Согласно сообщению, уровень рентабельности производства товарной продукции на ОАО "Азот" за 6 месяцев текущего года составил 6,5%. На выполнение мероприятий по инвестиционным программам ОАО "Азот" потратило 70,6 млн. грн. с учетом НДС. В основном эти средства были направлены на внедрение запланированных работ по наращиванию мощностей цеха карбамида (М-6) до 1600 тонн в сутки.

Кроме того, за первое полугодие т.г. в полном объеме произведены капитальные ремонты производств ионообменных смол, капролактама, первого агрегата аммиака в цехе А-3 и первого агрегата аммиачной селитры в цехе М-9.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году черкасский ОАО "Азот" получил чистый убыток 213,23 млн. грн. При этом чистый доход предприятия сократился на 14,12% по сравнению с 2008 годом – до 2,961 млрд. грн. Всего в 2009 году черкасский «Азот» произвел 662,5 тыс. тонн карбамида и 798,5 тыс. тонн аммиака.

Справка УНИАН. ОАО «Азот» (Черкассы) – одно из крупнейших предприятий Украины по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Производственные мощности при полной загрузке составляют около 3 млн. минеральных удобрений в год.

В конце марта 2007 года украинский бизнесмен, совладелец «УкрСиббанка» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявил, что сконцентрировал более 60% акций ОАО «Азот».