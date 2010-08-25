Идут переговоры по продаже «Стирола»

В Донецкой области в настоящее время идет переговорный процесс с инвестором по продаже крупного химического концерна «Стирол» (г. Горловка).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Он подтвердил, что на сегодня определился инвестор, который готов купить концерн, чтобы обеспечить его загрузкой, но сделка купли-продажи пока не состоялось, и все находится в стадии переговоров.

«Этот переговорный процесс сегодня идет…. Есть необходимая юридическая процедура, сделка пока не состоялась», - сказал губернатор. При этом он добавил: «Пока я не могу однозначно сказать, с каким паспортом гражданин или какой юридической регистрации будет этот инвестор. Но в любом случае он будет с ресурсами, то есть с газом. То ли это собственный будет газ… мне бы хотелось, чтобы это был чей-то собственный газ».

Глава обладминистрации напомнил, что сегодня «в связи с тем, что цена на газ высокая, продукция концерна «Стирол» неконкурентоспособна на мировом рынке», но на предприятии «нужно загрузить производство, нужна достойная заработная плата».

Он объяснил, что, например, рост заработной платы работников химпредприятия может быть обеспечен снижением материальных затрат на производстве, поэтому нужен такой инвестор, который способен решить данную проблему.

«Есть понятие материальных затрат и заработной платы. Так вот, чем больше материальных затрат, тем меньше заработная плата, и чем меньше материальные затраты, тем больше заработная плата. Я бы хотел, чтобы было больше рабочих мест, чтобы предприятие было загружено на 100% и выполняло все экологические требования и повышало заработную плату, - сказал А. БЛИЗНЮК, подчеркнув, что он «уверен, что люди, которые придут как партнеры на концерн, будут именно в этой идеологии работать».

Как сообщал УНИАН, ОАО «Концерн «Стирол» после окончания ремонта и реконструкции возобновило в июле производство азотных минеральных удобрений.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

По состоянию на декабрь 2006 года 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК «Стиролхиминвест» (Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.