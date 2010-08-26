На Алчевском меткомбинате 5 работников отравились неизвестным газом

10:59, 26 августа 2010
Промышленность
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Пострадавшие госпитализированы

Вчера в 17.05 в литейно-механическом цехе ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская область) произошло отравление газом неизвестного происхождения пяти работников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пострадавшие госпитализированы.

Создана специальная комиссия комбината по расследованию причин отравления.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Луганской области.

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