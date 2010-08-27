В Украине растет дефицит профессионально-технических кадров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о росте в Украине дефицита профессионально-технических кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на расширенном заседании правительства по вопросам образования.

«Количество профессионально-технических заведений сократилось на 20%, количество подготовленных квалифицированных рабочих - на 36,5%. В результате постоянно растет дефицит строителей, технологов, механиков, их уже заменяют иностранные специалисты», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр считает, что из-за сокращения выпускников профессионально-технических учебных заведений существенно снижаются возможности страны в наращивании производства. «Сегодня также существует острая потребность в квалифицированных кадрах рабочих для агропромышленного комплекса», - добавил Н.АЗАРОВ.