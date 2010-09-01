«Антонов» - лучший отечественный производитель 2010 года в номинации "Самолето- и ракетостроение"

ГП «Антонов» получил статус «Производитель лучших отечественных товаров 2010 года» в номинации «Самолето- и ракетостроение» и высшую награду общенационального конкурса «Кращий вітчизняний товар 2010 року».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, этот конкурс проходил в рамках общегосударственной выставочной акции «Барвиста Україна», которая проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента Украины.

По информации пресс-службы ГП, конкурсная комиссия особо отметила: успешный опыт первого года эксплуатации Ан-148 и его востребованность как на отечественном, так и на зарубежных рынках; активную реализацию контракта по модернизации флота Ан-32 ВВС Индии, который стал одним из крупнейших в истории авиации независимой Украины; непревзойденные возможности Ан-225 «Мрия» в перевозке различных сверхтяжелых грузов массой до 250 т, в том числе, участие самолета в гуманитарных миссиях.

Как отметил президент – генеральный конструктор ГП «АНТОНОВ» Дмитрий КИВА, «эта награда очень важна для нас как высокая оценка работы нашего коллектива и предприятий-партнеров. Вместе мы создаем высокотехнологичную конкурентоспособную продукцию, но главное – она нравится пассажирам и эксплуатантам».

Справка УНИАН. Региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148 - конкурентоспособный продукт, разработанный в Украине, в ГП «АНТОНОВ» при участии 214 ведущих конструкторских бюро, НИИ и авиационных предприятий 15 стран мира.

2 июня 2009 г. началась эксплуатация этого самолета на региональных авиамаршрутах Украины под флагом авиакомпании «АэроСвит». До настоящего времени два таких самолета выполнили около 800 рейсов и перевезли около 35000 пассажиров.

Налажено серийное производство самолета в Украине и в России. Четыре самолета, изготовленные в ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», эксплуатируются в составе флота ГТК «Россия».

В Украине в программе постройки самолета заняты 34 украинских предприятия, на которых работают 12000 человек. Кроме того, создание такого высокотехнологичного продукта как Ан-148, требует постоянного технологического развития этих предприятий, повышения их научного потенциала, что позволяет Украине оставаться в ряду одной из немногих авиационных держав. Участие многих иностранных фирм в проекте способствует значительному усилению позиций нашей страны на международном уровне.

В настоящее время партнеры по программе работают над сертификацией удлиненного варианта Ан-148 – 99-местного Ан-158 и над созданием новых вариантов семейства.

Легкий транспортный самолет Ан-32 был создан совместно с предприятиями индийской промышленности в соответствии с требованиями ВВС страны. Их основная особенность - способность совершать полеты с высокогорных аэродромов (до 4500 м над уровнем моря), в том числе в условиях повышенных температур. Зачастую они являются единственным связующим звеном между расположенными на высокогорье населенными пунктами и заставами и крупными городами.

В настоящее время ряд предприятий авиационной промышленности Украины, в том числе ГП «Антонов», ГП «Завод 410 Гражданской авиации» продолжают работы по капитальному ремонту и модернизации легких транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии. Они выполняются в соответствии с контрактом, подписанным в июне 2009 года. Согласно этому документу, будут модернизированы 105 индийских Ан-32.

5 Ан-32 прилетели в Украину в марте 2010 г. До настоящего времени завершена модернизация двух из них, которые готовятся к летным испытаниям. В июле в Киев прибыла вторая партия из 5 самолетов. На самолетах устанавливается современное оборудование, позволяющее повысить безопасность полетов.

Успешная реализация контракта с Индией станет залогом развития взаимодействия в направлении модернизации Ан-32 и с другими эксплуатантами самолета. Ведь эти машины нашли широкое применение во многих странах мира.

Тяжелый транспортный самолет Ан-225 «Мрия» предназначен для доставки в любую точку земного шара крупногабаритных длинномерных грузов, размещаемых как внутри, так и сверху на фюзеляже.

Максимальная масса перевозимого груза 250 тонн, дальность полета с грузом 200 тонн внутри фюзеляжа - 4000 км (дальность полета с грузом на фюзеляже зависит от массы и размеров груза). Размеры грузовой кабины: длина 43,3 м, ширина 6,4 м, высота 4,4 м. Внутри грузовой кабины можно перевозить вертолеты, универсальные авиационные и морские контейнеры, легковые автомобили, автосамосвалы, а также другие виды самоходной и несамоходной техники. На фюзеляже могут перевозиться грузы, габариты которых превышают возможности других транспортных средств, например, ректификационные колонны диаметром 7-10 м и длиной до 70 м, блоки ракет-носителей, буровые установки и др. Самолет Ан-225 имеет Сертификат типа, выданный 23 мая 2001 г. АР МАК и Государственным Департаментом Авиационного Транспорта Украины (Укравиатранс).

В настоящее время самолет эксплуатируется авиакомпанией «Авиалинии Антонова», выполняя коммерческие перевозки. Самолет установил около 300 мировых рекордов, в том числе он перевез самый тяжелый груз массой 253 тонны, самый тяжелый моногруз весом 187,6 тонны, а также самый длинный груз – 42,1 м. За последнее время «Мрия» неоднократно участвовала в гуманитарных операциях.